Schnappt sich TSV Hartberg Dresdens Matthäus Taferner?

Nach einer halbjährigen Leihe bei Ex-Verein Wacker Innsbruck beorderte Dynamo Dresden den österreichischen Legionär Matthäus Taferner wieder zum Verein - fünf Runden vor dem Ende der Zweitliga-Saison. Ein Verbleib in Deutschland erscheint unwahrscheinlich - vielmehr könnte es den 19-Jährigen in die Heimat zurückziehen.

Ein Engagement in der deutschen Regionalliga, wo das frisch abgestiegene Dresden ab kommender Saison vorzufinden sein wird, reizt Taferner offenbar weniger. Wie die Tiroler Tageszeitung erfahren haben will, soll der TSV Hartberg am offensiven Kreativposten interessiert sein.

Die Hartberger befinden sich für das große Europa-League-Abenteuer auf der Suche nach Verstärkungen - Taferner passt wohl gut ins Profil. Für die Innsbrucker bestritt der gebürtige Kärntner 2020 neun Partien, kam dabei auf ein Tor und zwei Assists.

Leistungsdaten von Matthäus Taferner 2019/2020