Red Bull Salzburg verleiht Peter Pokorny an den SKN St. Pölten

Red-Bull-Salzburg-Talent Peter Pokorny wechselt zum SKN St. Pölten und unterschreibt bei den Niederösterreichern einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Das vermeldeten die Bullen am Mittwoch.

Der 19-jähriger Slowake kam im Winter 2018 nach Salzburg, wo er zuerst in der U18 der Red Bull Fußball Akademie im Einsatz war. Mittlerweile hat Pokorny als Kooperationsspieler für den FC Liefering 37 Spiele (zwei Treffer) absolviert und stand auch in der UEFA Youth League-Mannschaft neun Mal auf dem Feld.

"Wir freuen uns, dass sich mit Peter ein großes Talent dazu entschlossen hat, für die kommende Saison zu unserem Verein zu wechseln. Er hat sein Können bereits bei Liefering, in der UEFA Youth League und in den letzten Wochen bei seinen Einsätzen in Testspielen beim FC Red Bull Salzburg mehrfach unter Beweis gestellt und besitzt für sein junges Alter schon eine sehr gute Technik und viel Spielintelligenz. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass er uns im kommenden Jahr viel Freude machen wird", freut sich SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer.