Red Bull Salzburg trifft heute im Rahmen eines Testspiels auf den FC Liverpool. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Testspiel heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Austragungsort der Partie ist die Red Bull Arena in Salzburg.

Vor Beginn: Anstoß ist am heutigen Dienstag um 16 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel Red Bull Salzburg gegen den FC Liverpool.

Red Bull Salzburg - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Neben unserem Liveticker könnt Ihr die Partie auch live im TV und Livestream verfolgen.

In Österreich kümmert sich ServusTV um die Übertragung, Moderator Christian Brugger begrüßt Euch um 15.45 Uhr zur Vorberichterstattung. Die ServusTV-Mediathek bietet darüber hinaus auch einen kostenlosen Livestream an.

In Deutschland könnt Ihr die Partie ebenfalls live verfolgen. Red Bull sowie das kostenpflichtige Liverpool-Netzwerk LFC TV bieten Livestreams an.

Red Bull Salzburg will Revanche nach Niederlage gegen Ajax Amsterdam

Gegen den FC Liverpool steht für Red Bull Salzburg der zweite Testspiel-Kracher innerhalb weniger Tage an: Am Samstag bekamen es die Salzburger bereits mit Ajax Amsterdam zu tun.

Dabei hagelte es gegen den niederländischen Meister eine deutliche Niederlage. Mit 1:4 musste sich das Team von Jesse Marsch geschlagen geben. Ryan Gravenberch brachte Ajax bereits nach zwei Minuten in Führung, ehe Sekou Keita per Elfmeter (10.) wieder auf Ausgleich stellte. Antony Santos (16.), Donny van de Beek (67.) und Devyne Rensch (82.) besorgten aber schließlich den klaren Ajax-Sieg.

FC Liverpool testet für den FA Community Shield

Die Saison in England geht zwar erst in wenigen Wochen los, für den FC Liverpool steht aber am Samstag der FA Community Shield gegen den englischen Pokalsieger FC Arsenal an (ab 17.30 Uhr live auf DAZN!).

Das Testspiel gegen Salzburg will Jürgen Klopp nutzen, um die Form seines Teams vor dem ersten Pflichtspiel der Saison zu bestimmen.

