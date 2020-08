RB Salzburg - FC Liverpool heute im Free TV und Livestream sehen

Für Red Bull Salzburg steht nach Ajax Amsterdam der nächste Kracher am Programm. Am heutigen Dienstag begrüßt der amtierende österreichische Meister den FC Liverpool als Gast. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und Livestream seht.

Eine bittere 1:4-Niederlage setzte es im vierten Vorbereitungsmatch gegen Ajax - heute ist Salzburg auf Wiedergutmachung aus. Mit Mittelfeld-Kreativposten Dominik Szoboszlai - zuletzt angeschlagen - und Co. soll die Generalprobe für das ÖFB-Cupspiel bei SW Bregenz gelingen.

In der vergangenen Saison trafen die Mozartstädter bereits zwei Mal auf Liverpool. Im Hinspiel unterlag man an der Anfield Road in einer denkwürdigen Comeback-Partie mit 3:4. In einem um das Weiterkommen entscheidenden Spiel gab es zuhause eine 0:2-Schlappe. Damit zog Salzburg als Tabellendritter ins Sechzehntelfinale der Europa League ein, Liverpool und Napoli gewannen die Gruppe.

Datum Heim Gast Ort 25.08.2020 Red Bull Salzburg FC Liverpool Wals-Siezenheim

RB Salzburg vs. FC Liverpool im TV und Livestream sehen

Das Testspiel-Schmankerl zwischen Salzburg und Liverpool wird auf ServusTV übertragen. Anpfiff ist um 16.00 Uhr, zu dieser Uhrzeit schaltet auch ServusTV live dazu. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim.

Für diejenigen, ohne einer Möglichkeit die Partie im TV zu sehen, gibt es zusätzlich einen Livestream des Senders.

© GEPA

Vor Salzburg-Test: Liverpool schlug Stuttgart

Englands Meister Liverpool hat am Samstag ein Testspiel gegen den deutschen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart in Saalfelden mit 3:0 (2:0) gewonnen. Roberto Firmino (15.), der ehemalige Salzburger Naby Keita (40.) und Rhian Brewster (68.) trafen für den Champions-League-Sieger von 2019, der bei strömendem Regen zumindest in der ersten Hälfte nahezu in Bestbesetzung angetreten war.

Aufseiten Stuttgarts kam der Österreicher Sasa Kalajdzic ab der 60. Minute zum Einsatz.