ÖFB-Cup: SV Ried müht sich zu Sieg im Elfmeterschießen

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison gerade noch verhindern können. Die Innviertler schalteten Regionalligist FC Gleisdorf in der 1. ÖFB-Cup-Runde am Freitagabend erst im Elfmeterschießen mit 5:3 aus.

Nach 90 und 120 Minuten war es nach einem Eigentor von Gleisdorfs Manuel Suppan (45.) bzw. einem Treffer von Mark Grosse (54.) 1:1 gestanden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Grosse hätte beinahe auch in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit das 2:1 erzielt, scheiterte allerdings an der Stange. Auch deshalb blieb die Sensation aus. In der Entscheidung vom Punkt behielt der von Gerald Baumgartner gecoachte Favorit die Nerven.

Canillas, Marco Grüll, Daniel Offenbacher, Marcel Ziegl und Murat Satin trafen. Goalie Samuel Sahin-Radlinger hielt den Elfmeter von Suppan und hatte damit ebenfalls Anteil am Aufstieg.

ÖFB-Cup: Ergebnisse von Freitag

First Vienna FC 1894 (Wiener Stadtliga) - FC Marchfeld (Regionalliga Ost) 4:0 (2:0). Wien, Tore: Konrad (28.), Luxbacher (36.), Duzugn (75.), Kreuzhuber (87.)

SK Treibach (Kärntner Liga) - SV Horn (2. Liga) 1:2 (0:2). Althofen, Tore: Vaschauner (63.) bzw. Horvat (10.), Cheukoua (28.)

SK Austria Klagenfurt (2. Liga) - ATSV Stadl-Paura (Regionalliga Mitte) 7:1 (2:0). Klagenfurt, Tore: Aydin (2., 69.), Mahrer (45.), Pink (48.), Markelic (80.), Rusek (83.), Jaritz (89.) bzw. Skrgic (60.)

SV Wörgl (Regionalliga Tirol) - UVB Vöcklamarkt (Regionalliga Mitte) 4:2 (2:2). Wörgl, Tore: Aminpur (11., 13.), Mujanovic (52., 79.) bzw. Brandl (17.), Taferner (32.)

SV Grödig (Eliteliga Salzburg) - SKU Amstetten (2. Liga) 1:2 (0:1). Grödig, Tore: Jukic (56.) bzw. Dirnberger (21.), Stark (90.)

Kapfenberger SV (2. Liga) - USK Anif (Regionalliga Salzburg) 5:1 (5:1). Kapfenberg, Tore: Hernaus (1., 22., 29.), Musija (35.), Mensah (45.) bzw. Lürzer (9.)

SK Sturm Graz - SV Innsbruck (Tiroler Liga) 8:0 (5:0). Graz, Tore: Balaj (4., 28., 86.), Waldhart (9./Eigentor), Friesenbichler (34.), Stankovic (14.), Hierländer (66.), Zettl (82.). Rote Karte: Waldhart (Innsbruck/74./Foul)