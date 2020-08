ÖFB-Cup: SK Rapid bezwingt TSV St. Johann ohne große Mühe

Nach der Austria hat sich auch der Wiener Lokalrivale Rapid am Sonntag in der 1. ÖFB-Cup-Runde keine Blöße gegeben. Die Hütteldorfer fertigten den Salzburger Regionalligisten TSV St. Johann im Pongau im Allianz Stadion mit 5:0 (2:0) ab. Herausragender Akteur vor etwas mehr als 1.000 Zuschauern war der griechische Stürmer Taxiarchis Fountas, dem beim nationalen Saisonauftakt ein Triplepack gelang.

Der zuletzt immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebrachte 24-Jährige legte schon in der 12. Minute den Grundstein für den Sieg und traf unmittelbar nach der Pause auch zum 3:0 (48.) und 4:0 (50.). Ebenfalls in die Schützenliste trug sich Ercan Kara (22.) ein. Der 24-jährige Angreifer hatte schon zuletzt beim mit einem 1:0-Sieg bei Lok Zagreb fixierten Aufstieg in die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation getroffen. Für den Schlusspunkt sorgte Yusuf Demir (89.).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rapid siegt - Fountas macht Hattrick perfekt

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer setzte auf die gleiche Startformation wie zuletzt in Kroatien und die hatte mit dem Drittligisten zu keiner Zeit Mühe. Fountas wurde von Kara mit einem Lochpass ideal bedient und leitete damit den Sieg früh ein.

Kara selbst hatte es bei seinem Treffer noch viel leichter, musste nach Hereingabe des von Maximilian Hofmann mit einem weiten Pass bedienten Thomas Murg den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Die ersten beiden Chancen führten damit gleich zu Toren. Nicht ins Gewicht fiel in der Folge, dass Fountas einen von Kelvin Arase herausgeholten Elfmeter (31.) deutlich über das Tor schoss.

Nach dem Seitenwechsel machte der Grieche seine Sache deutlich besser, traf zuerst nach Assist des kurz zuvor eingewechselten Christoph Knasmüllner und auch noch per Kopf nach Schick-Flanke. Yusuf Demir hätte nachlegen können, traf aber mit einem Weitschuss nur die Latte (64.). Der Premierentreffer des 17-Jährigen im Cup war aber nur aufgehoben, in der 89. Minute schoss er nach Fountas-Zuspiel überlegt ins Eck ein.

ÖFB-Cup: FK Austria weiter - GAK patzt

Die Austria gewann beim Comeback von Peter Stöger auf der Trainerbank mit 5:0 gegen den niederösterreichischen Landesligisten SC Retz. Für Stöger war es das erste Pflichtspiel, seit er neben dem Posten des General Manager Sport auch jenen des Cheftrainers übernommen hat.

Sein Team tat sich gegen den Viertligisten nur in der ersten Hälfte schwer. Die Tore erzielten Maximilian Sax (44.), der ins ÖFB-Nationalteam nachnominierte Christoph Monschein (48.), die eingewechselten Benedikt Pichler (76.) und Bright Edomwonyi (88.) sowie Manprit Sarkaria (90.).

Noch höher siegte der TSV Hartberg, der den Drittligisten Dornbirner SV in Vorarlberg mit 7:0 abfertigte. Für die Treffer neben Doppel-Torschütze Felix Luckeneder (43., 64.) sorgten Dario Tadic (14.), Lukas Ried (36.), Manfred Gollner (55.), Jürgen Heil (73.) und Stefan Rakowitz (84.).

Damit haben alle bisher angetretenen zehn Oberhaus-Clubs den Aufstieg geschafft. Noch ausständig sind noch die aufgrund von Coronafällen beim Gegner verschobenen und noch nicht neu terminierten Erstauftritte von Titelverteidiger Red Bull Salzburg und dem SCR Altach. Sollten auch die beiden Clubs plangemäß weiterkommen, würde erstmals seit 2014 wieder einmal kein Bundesliga-Club zum Auftakt scheitern.

Der Zweitligist GAK musste allerdings bereits in der ersten Runde abdanken. Die Grazer verloren das Heimspiel gegen SV Seekirchen mit 0:1. Goldtorschütze war David Ogunlade (29.).