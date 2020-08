ÖFB-Cup: RB Salzburg startet in der ersten Runde gegen SW Bregenz - SK Rapid empfängt St. Johann/Pongau

Die Partien der ersten Runde im ÖFB-Cup 2020/21 stehen. Titelverteidiger Red Bull Salzburg empfängt BW Bregenz. Peter Stöger feiert seinen Auftakt als Austria-Trainer gegen SC Retz. Gespielt wird am 28.-30. August.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg empfängt in der ersten Runde des Fußball-Cups Schwarz-Weiß Bregenz. Das ergab die Auslosung am Samstag. Vizemeister Rapid trifft mit St. Johann im Pongau auf einen Salzburger Verein. Die Covid-19-Bestimmungen des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) sehen in den ersten drei Runden das Heimrecht für Bundesliga- und Zweit-Liga-Clubs gegen unterklassige Clubs vor.

Diese sind durch die Abhaltung der "Geisterspiele" in ihren jeweiligen Ligen bereits mit der Umsetzung des Präventionskonzeptes vertraut und haben die nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen. Laut ÖFB kann aber jeder Verein aus einer unteren Liga den Antrag auf das Heimrecht stellen, wenn im eigenen Stadion nachweislich alle Corona-Bedingungen erfüllt werden können. Die zugelassene Zuschauerzahl in den Stadien hängt immer von den Vorgaben der Behörden ab. Die Spieltermine für die erste Runde sind der 28., 29. und 30 August.

ÖFB-Cup: Die Partien der ersten Runde im Überblick