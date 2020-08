Nächste Verletzung: Konrad Laimer fällt aus ÖFB-Kader - Trimmel nachnominiert

Nach David Alaba, Florian Kainz und Valentino Lazaro fällt auch Mittelfeldmann Konrad Laimer für die Nations-League-Spiele der österreichischen Herren-Nationalmannschaft am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien verletzt aus.

Wie der ÖFB am Samstag bekanntgab, wird Christopher Trimmel vom deutschen Erstligisten Union Berlin nachnominiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Champions-League-Halbfinalist Laimer von RB Leipzig laboriert laut ÖFB an anhaltenden Knieschmerzen aufgrund eines Knochenödems, das er sich nach einer im Zweikampf erlittenen Prellung zugezogen hat.