Kolja Pusch wechselt von Admira zu KFC Uerdingen

Im Sommer lief der Vertrag von Admira-Mittelfeldspieler Kolja Pusch aus. Nun heuert der Deutsche bei KFC Uerdingen an.

Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler absolvierte für die Südstädter insgesamt 29 Partien und sammelte dabei respektable zehn Scorerpunkte.

"Kolja Pusch ist ein sehr kreativer Offensivspieler. Er wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass unsere Torausbeute etwas besser wird als bisher", sagt Uerdingen-Geschäftsführer Nikolas Weinhart. "Er kennt die Liga, hat mit Regensburg sogar den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft. Dazu ist er ein guter Typ und wird sehr gut in die Mannschaft passen."

"Die Vision des KFC passt sehr gut zu meinen persönlichen Zielen, deshalb bin ich nach Uerdingen gewechselt", sagt Pusch. "Außerdem bin ich froh, wieder in meiner Heimatregion zu sein."

Pusch spielte in der Vergangenheit unter anderem für Jahn Regensburg und den Chemnitzer FC in der Dritten Liga (68 Spiele, elf Tore, zwölf Vorlagen) sowie mit dem 1. FC Heidenheim in der Zweiten Bundesliga (24 Spiele, ein Tor).