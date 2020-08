Hannes Wolf kehrt zurück: Der ÖFB-U21-Kader gegen England und Albanien

Auch der Kader für die U21-Spiele gegen Albanien und England steht, auch wenn Trainer Werner Gregoritsch aufgrund eines leichten Herzinfarkts nicht mit dabei sein kann. Einen prominenten Rückkehrer gibt es in Hannes Wolf, zu ihm gesellen sich zudem fünf Neulinge.

Die U21-Auswahl trifft am 4. September (18:30 Uhr) auf Albanien, gegen die das Hinspiel souverän mit 4:0 gewonnen wurde. Am 8. September (20:30 Uhr) empfängt Österreich dann Tabellenführer England. Gespielt werden beide Partien, wie auch das letzte Heimspiel der U21 am 17. November gegen Andorra, in Ried.

Die Debütanten lauten Yusuf Demir (SK Rapid), Christoph Klarer (Southampton), Robert Ljubicic (St. Pölten), Dominik Reiter und David Schnegg (beide LASK). Zudem kommt es zu einer besonderen Rückkehr, denn Hannes Wolf gehört erstmals seit seinem bei der U21 EURO 2019 in Italien erlittenem Knöchelbruch wieder zum Aufgebot.

Der U21-Kader im Überblick

TOR: Fabian EHMANN (Aris Thessaloniki/GRE), Christopher GIULIANI (KSV 1919), Ammar HELAC (FK Austria Wien)

VERTEIDIGUNG: Alexandar BORKOVIC (FK Austria Wien), Kevin DANSO (Fortuna Düsseldorf/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Christoph KLARER (FC Southampton/ENG), Dario MARESIC (Stade Reims/FRA), Lukas MALICSEK (FC Flyeralarm Admira), David SCHNEGG (WSG Swarovski Tirol), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Kelvin ARASE (SK Rapid), Vesel DEMAKU (FK Austria Wien), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Marco GRÜLL (SV Guntamatic Ried), Robert LJUBICIC (SKN St. Pölten), Valentino MÜLLER (LASK), Dominik REITER (LASK), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER), Hannes WOLF (Borussia Mönchengladbach/GER)

STURM: Nicolas MEISTER (SKN St. Pölten), Marko RAGUZ (LASK), Patrick SCHMIDT (FC Barnsley/ENG)

Auf Abruf: Emanuel AIWU (FC Flyeralarm Admira), Niklas GEYRHOFER (SK Sturm Graz), Christoph HALPER (SKN St. Pölten), Tobias LAWAL (LASK), Leonardo LUKACEVIC (FC Flyeralarm Admira), Ahmet MUHAMEDBEGOVIC (SKN St. Pölten), Daniel NUSSBAUMER (Cashpoint SCR Altach), Thomas SABITZER (LASK), Alexander SCHMIDT (SKN St. Pölten), Johannes TARTAROTTI (Cashpoint SCR Altach), Manuel THURNWALD (Cashpoint SCR Altach)