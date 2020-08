FK Austria Wien bindet Talent Can Keles

Die Austria bindet den 18-jährigen Can Keles, der in der vergangenen Saison bei den Young Violets im Einsatz war, mit einem Dreijahres-Vertrag. Erst vor einem halben Jahr war der Flügelspieler bei Konkurrent Rapid im Probetraining, etablierte sich danach aber in der zweiten Mannschaft der Austria und wird nun mit einem neuen Vertrag belohnt.

Keles, der seit dem Nachwuchs bei der Austria ausgebildet wird, kam die meiste Zeit in der U18 zum Einsatz. Nach der Corona-Pause wurde er aber zu den Young Violets befördert, für die er es auf starke vier Tore und fünf Assists in zehn Spielen brachte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Austria-Trainer Peter Stöger: "Can ist ein talentierter Spieler, der vor allem in den letzten Monaten einen großen Schritt gemacht hat. Wir sind froh, dass er sich für den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, entschieden hat."

Auch der Spieler selbst zeigt sich erfreut: "Ich bin überglücklich, dass ich drei weitere Jahre Austrianer bleibe. Ich spiele seit der U13 für diesen Verein und möchte mich an dieser Stelle bei allen Trainern und Betreuern bedanken, die ich seither hatte. Ich möchte der Mannschaft weiterhin mit 100 Prozent Einsatz weiterhelfen und die nächsten Schritte machen."