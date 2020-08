FC Barnsley präsentiert Dominik Frieser mit Wortspiel

Nach zwei erfolgreichen Jahren im Trikot des LASK setzt Dominik Frieser seine Karriere beim englischen Zweitligisten Barnsley fort. Wie das Management des Offensivmanns bekanntgab, unterzeichnete Frieser einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. "Für mich geht mit dem Wechsel nach England ein Traum in Erfüllung", sagte Frieser in einer Aussendung.

Der 26-Jährige, der auf Profiebene bisher für Hartberg, Kapfenberg, den WAC und den LASK kickte, trifft bei seinem neuen Club auf mehrere Landsleute. Trainer Gerhard Struber und sein "Co." Wolfgang Luisser sind ebenso an Bord, wie die Spieler Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier und Patrick Schmidt.

"Es war immer mein Ziel, ins Ausland zu wechseln. Ich bedanke mich beim LASK für die große Unterstützung und blicke mit Stolz auf die Erfolge zurück, die wir national und international gefeiert haben. Jetzt will ich in England voll angreifen", meinte Frieser, der mit dem LASK zuletzt u.a. in der Europa League aufgezeigt hatte.

Die Engländer präsentierten ihren neuen Außenstürmer zudem mit feinem Wort- bzw. Rätselspiel. Im Nachfolge-Tweet durften die User dann ihren Tipp abgeben.

Später lösten die "Tykes" auf:

Im vergangenen November angelte sich der Championship-Klub in höchster Abstiegsnot die Dienste Strubers und schaffte in letzter Sekunde den Klassenerhalt. Der Punkteschnitt unter Struber hätte über die gesamte Saison gesehen zu einem Platz im gesicherten Mittelfeld gereicht.