Feuern aus allen Rohren: SK Sturm feiert Cup-Schützenfest

Die Pflichtspiel-Premiere von Christian Ilzer als Trainer von Sturm Graz ist geglückt. Der steirische Bundesligist fertigte den Viertligisten SV Innsbruck am Freitag in der 1. ÖFB-Cup-Runde in der Merkur Arena mit 8:0 ab. Deutlich mehr Mühe hatte die SV Ried, die erst im Elfmeterschießen beim FC Gleisdorf mit 5:3 gewann. Der WAC rang den SC Neusiedl am See mit 5:2 nach Verlängerung nieder.

Sturm verzeichnete vor rund 1.000 Zuschauern einen Traumstart, Bekim Balaj traf schon in der vierten Minute. Nach einem Eigentor von Rene Waldhart (9.) erhöhte mit Jon Gorenc Stankovic (14.) ein Sommer-Zugang per Kopf auf 3:0.

Alle drei Treffer wurden vom wiedererstarkten Jakob Jantscher vorbereitet. Balaj mit seinem zweiten Treffer (28.) und Kevin Friesenbichler (34.) legten noch vor dem Seitenwechsel nach.

In der zweiten Hälfte ging es die Ilzer-Truppe etwas ruhiger an, Stefan Hierländer (66.), Sebastian Zettl (82.) und Dreifach-Torschütze Balaj (86.) trugen sich trotzdem noch in die Schützenliste ein. Auch, weil die Tiroler nach einer Roten Karte für Waldhart ab der 74. Minute in Unterzahl agierten.

"Wir haben einen klaren Sieg mit einem souveränen Spiel eingefahren. Es war von der ersten Minute weg ein angenehmes Debüt", sagte Ilzer im ORF-Interview.

ÖFB-Cup: Ergebnisse von Freitag

First Vienna FC 1894 (Wiener Stadtliga) - FC Marchfeld (Regionalliga Ost) 4:0 (2:0). Wien, Tore: Konrad (28.), Luxbacher (36.), Duzugn (75.), Kreuzhuber (87.)

SK Treibach (Kärntner Liga) - SV Horn (2. Liga) 1:2 (0:2). Althofen, Tore: Vaschauner (63.) bzw. Horvat (10.), Cheukoua (28.)

SK Austria Klagenfurt (2. Liga) - ATSV Stadl-Paura (Regionalliga Mitte) 7:1 (2:0). Klagenfurt, Tore: Aydin (2., 69.), Mahrer (45.), Pink (48.), Markelic (80.), Rusek (83.), Jaritz (89.) bzw. Skrgic (60.)

SV Wörgl (Regionalliga Tirol) - UVB Vöcklamarkt (Regionalliga Mitte) 4:2 (2:2). Wörgl, Tore: Aminpur (11., 13.), Mujanovic (52., 79.) bzw. Brandl (17.), Taferner (32.)

SV Grödig (Eliteliga Salzburg) - SKU Amstetten (2. Liga) 1:2 (0:1). Grödig, Tore: Jukic (56.) bzw. Dirnberger (21.), Stark (90.)

FC Gleisdorf (Regionalliga Mitte) - SV Ried 1:1 n.V. (0:1,1:1), 3:5 i.E.. Gleisdorf, Tore: Grosse (54.) bzw. Suppan (45./Eigentor)

Kapfenberger SV (2. Liga) - USK Anif (Regionalliga Salzburg) 5:1 (5:1). Kapfenberg, Tore: Hernaus (1., 22., 29.), Musija (35.), Mensah (45.) bzw. Lürzer (9.)

SK Sturm Graz - SV Innsbruck (Tiroler Liga) 8:0 (5:0). Graz, Tore: Balaj (4., 28., 86.), Waldhart (9./Eigentor), Friesenbichler (34.), Stankovic (14.), Hierländer (66.), Zettl (82.). Rote Karte: Waldhart (Innsbruck/74./Foul)