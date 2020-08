Ex-Austria-Talent Denis Adamov wechselt zu NK Domzale

Denis Adamov, jahrelang im Nachwuchs der Wiener Austria, verlässt Traiskirchen und unterschreibt einen Profivertrag bei NK Domzale bis Sommer 2022.

Adamov, der die gesamte rechte Außenbahn bespielen kann, ist bei NK Domzale als Rechtsverteidiger eingeplant.

"Ich bin glücklich und stolz, das ist ein großer Schritt vorwärts in meiner Karriere", so Adamov bei seiner Präsentation in Slowenien.

Adamovs Name tauchte in der heimischen Fußballszene erstmals vor drei Jahren auf, als er ein Probetraining bei der U19 von Juventus Turin und im Nachwuchs von Sampdoria Genua absolvierte.

Adamov spielte zwischen 2009 und 2018 im Nachwuchs der Wiener Austria. In Domzale trifft er auf den österreichischen Stürmer Arnel Jakupovic.