Coronafall bei Trainingslager des FC Liverpool in Salzburg

Der FC Liverpool absolviert derzeit ein Trainingslager im Salzburger Pinzgau. Wie die "Kronenzeitung" am Dienstag unter Bezug auf britische Quellen online berichtete, ist nun ein Mitglied des englischen Fußball-Meisters positiv auf das Coronavirus getestet worden. Unklar war zunächst, ob es sich um einen Spieler handelt und wo sich die Person mit dem Virus infiziert haben könnte.

Das Land Salzburg bestätigte auf APA-Anfrage am Dienstagnachmittag lediglich einen positiven Fall bei einem Mitglied der Mannschaft - und nannte wegen des Datenschutzes keine Details. "Der Betroffene befindet sich momentan im Hotel in Quarantäne", sagte eine Sprecherin des Landes. Außerdem sei eine Kontaktperson außerhalb der Mannschaft ebenfalls abgesondert und das Quartier des FC Liverpool mit Notfallplänen versorgt worden.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trainiert seit vergangenem Samstag für zehn Tage in Salzburg. Untergebracht ist die Truppe im Gut Brandlhof in Saalfelden. Die "Reds" wollten ursprünglich ein Trainingslager im französischen Evian abhalten. Da Frankreich und England aufgrund der Corona-Pandemie eine gegenseitige Quarantänepflicht für Einreisende aus den beiden Ländern verhängt haben, entschieden sich die Verantwortlichen für ein Trainingslager in Österreich.

Testspiel mit Salzburg auf der Kippe?

Alle Verantwortlichen des Clubs sind im Brandlhof komplett abgeschottet von der Öffentlichkeit, auch bei den Trainingseinheiten sind keine Zuschauer erlaubt. Unklar ist nach wie vor, ob die Infektion Auswirkungen auf ein geplantes Testspiel gegen Red Bull Salzburg haben wird.

Laut dem - für gewöhnlich gut informierten - "Liverpool Echo", gibt sich der Verein in der Angelegenheit verschwiegen. Allerdings werde davon ausgegangen, dass das Trainingslager normal weitergeht, weil Klopp versuche, seine Schützlinge vor der Verteidigung des Premier-League-Titels in Form zu bringen.