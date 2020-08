Corona-Tests großteils negativ: FK Austria Wien bereit für Borussia Dortmund

Die Wiener Austria ist nach mittlerweile durchwegs negativ ausgefallenen Corona-Tests bereit für das Fußball-Testspiel gegen Borussia Dortmund. Die Favoritener fliegen am Sonntag nach Vorarlberg, wo sie in Altach (16.00 Uhr/live ORF Sport +) in ihrem ersten Saisonvorbereitungsmatch auf das ehemalige Team ihres aktuellen Trainers und Sportdirektors Peter Stöger treffen.

"Für unsere jungen Spieler ist so ein Gegner natürlich eine richtige Challenge. Aber so ein Spiel muss man den Burschen einfach ermöglichen, wenn sie sich mit einer Topmannschaft messen können", sagte Stöger, der gegen das deutsche Spitzenteam alle zur Verfügung stehenden Spieler einsetzen will. Das zu Wochenbeginn noch positiv getestete Duo fehlt in Vorarlberg aber noch. Die beiden befinden sich weiterhin in Quarantäne, wie die Austria am Freitag bekanntgab.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dortmund hält sich seit Montag für ein Trainingslager in Bad Ragaz auf, unter der Woche fertigte man Altach mit 6:0 ab. Stögers Erwartungen sind nicht nur deshalb niedrig angesetzt. "Nach nur wenigen gemeinsamen Trainingstagen darf man nicht erwarten, dass wir schon so spielen, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist eine gute Möglichkeit, sich zu zeigen", sagte der General Manager der in der vergangenen Saison enttäuschenden Wiener.