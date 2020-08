Bleibt Dejan Ljubicic beim SK Rapid? "Gibt einige Interessenten"

Bei dem 4:1-Erfolg im Testspiel gegen den ASV Draßburg trug Dejan Ljubicic in der ersten Halbzeit sogar die Kapitänsbinde ("Eine Ehre, etwas Besonderes"). Ein Amt, das seit dem Abgang von Stefan Schwab vakant ist und noch keinen endgültigen Nachfolger gefunden hat. Möglicherweise ein Mittel, um den 22-Jährigen bei Rapid zu halten, denn an Interessenten mangelt es nicht.

Bereits im Winter war Ljubicic praktisch am Absprung, ein Wechsel in die MLS zu Chicago Fire scheiterte auf den letzten Metern aber kurios. Eine diagnostizierte Knieverletzung, wegen der Chicago abstand nahm, tauchte danach nicht wieder auf.

Doch ein Sprung ins Auslang ist weiterhin ein Thema, mit Vertrag bis 2021 könnte Rapid auch das letzte Mal Ablöse einstreichen. "Es gibt einige Interessenten, aber darum kümmert sich mein Berater", meint der der 22-Jährige gegenüber der Kronen Zeitung.

"Ich denke nur an Rapid, schätze alles an dem Klub. Ich will nur die Form erreichen, die ich im Liga-Finish hatte. Dafür arbeite ich hart", meint der Mittelfeldspieler weiter. Jene Form, die für einen Sprung in die Bundesliga nötig wäre. Dort galt Adi Hütters Frankfurt zuletzt als potenzieller Abnehmer und die Eintracht hat mit Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Lucas Torro (Osasuna) und Gelson Fernandes (Karriereende) bereits drei Abgänge im Mittelfeld zu verzeichnen.

Zudem setzt Hütter in seiner Dreierkette auch gerne auf Mittelfeldspieler wie Makoto Hasebe oder Stefan Ilsanker. Eben jene Rolle nahm Ljubicic nach zahlreichen Ausfällen in der Innenverteidigung bei Rapid ebenfalls ein - mit Bravour. Möglicherweise auch deshalb wirft der Bundesliga-Klub ein Auge auf ihn.

Derzeit liegt die Konzentration aber noch auf dem abgebrochenen Training. Zuletzt waren alle PCR-Tests negativ, Unruhe herrschte in der Mannschaft aber ohnehin nicht: "Wir wissen ja, dass die beiden Spieler keine Symptome haben, daher macht man sich auch nicht mehr Sorgen als jeder andere Mensch auch."

Dejan Ljubicic: Leistungsdaten 2019/20