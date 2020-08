ASV Siegendorf - LASK: 1. ÖFB Cup Runde im Livestream und Free-TV sehen

Auch der LASK steigt am zweiten Tag der 1. ÖFB-Cup-Runde ein und trifft dort in einem Auswärtsspiel auf den ASV Siegendorf. SPOX verrät euch, wie ihr die Partie im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Zum Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison geht es für den LASK, drei Wochen nach dem Rückspiel bei Manchester United, gegen den Viertligisten ASV Siegendorf. Die Vorbereitung verlief für Neo-Coach Dominik Thalhammer bislang nicht nach Wunsch, weshalb ein Erfolgserlebnis nötig wäre.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für den Außenseiter aus der Burgenlandliga ist es das zweite Pflichtspiel der Saison, nachdem das Spiel gegen Rust in der ersten Runde des Raiffeisen Cups verloren ging (1:4 n.E.). Daher können die Burgenländer im Duell mit dem LASK nur überraschen.

ASV Siegendorf - LASK: Livestream und TV-Übertragung

Der ORF sicherte sich an diesem Cup-Duell die Senderechte. Die Übertragung auf ORF Sport+ beginnt um 20.15 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff und im Anschluss an das Ende der Cup-Partie zwischen Salzburg und Bregenz.

Für Fußball-Fans ohne TV-Gerät ist das Spiel auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVThek abrufbar.

© GEPA

LASK und Valerien Ismael trennen sich

Die Linzer können das Kapitel Ismael endgültig schließen. Wie Vizepräsident Jürgen Werner bzw. Anwalt Johannes Lehner der Krone bestätigten, wurde der bis 2022 laufende Vertrag aufgelöst: "Ich habe mit der anderen Seite alles geklärt, es ist auch bereits alles geregelt und die Sache damit erledigt."

Die rasche rechtliche Trennung könnte auch auf Ismaels Drängen zustande gekommen sein. "Da sich für Ismael derzeit neben französischen Klubs auch der FC Basel interessiert, hatte ich das Gefühl, dass er selbst aus seinem bis Sommer 2022 laufenden Vertrag wollte", so Werner.

Anfang Juli wurde der 44-Jährige unerwartet aufgrund interner Diskrepanzen mit Spielern und Trainerteam beim LASK freigestellt. Mit den Oberösterreichern feierte Ismael den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, als man in der Europa League bis ins Achtelfinale gegen Manchester United vorstieß.

ÖFB-Cup 20/21: Die 1. Runde im Überblick