WSG Tirol – FC Admira: Den Abstiegskrimi im Free-TV und Livestream sehen

Am Samstag um 17:00 Uhr steigt das direkte Bundesliga-Abstiegsduell zwischen der WSG Tirol und FC Admira. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen WSG Tirol und der Admira ist klar: Die Südstädter liegen zwei Punkte vor den Tirolern. Der WSG hilft für den Klassenerhalt nur ein Sieg.

"Wir spielen bekanntlich auswärts stärker als zu Hause. Wir werden dort aber nicht auf ein Remis, sondern auf Sieg spielen", kündigt Admira-Coach Zvonimir Soldo an.

Von den drei Bundesliga-Duellen der laufenden Saison konnte die WSG zuletzt mit 3:0 bei der Admira gewinnen, ein Spiel endete Unentschieden, das vorige mit 3:1 für die Niederösterreicher. WSG-Trainer Thomas Spielberberger sieht die Ausgangslage pragmatisch: "Jetzt können wir alles auf null stellen und am Samstag genügt ein dreckiges 1:0."

WSG Tirol - Admira: Die vergangenen Bundesliga-Duelle

Sa. 13.06.2020 0:3 So. 01.03.2020 1:1 Sa. 05.10.2019 3:1

WSG Tirol - Admira im Free-TV und Livestream

Bundesliga im Free-TV heißt es beim Abstiegs-Kracher zwischen WSG Tirol - Admira. Der ORF 1 ist am Samstag ab 16:35 Uhr mit von der Partie. Um 16:55 Uhr folgt die Schaltung ins Stadion, kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer. Die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Außerdem ist das Spiel bei Sky zu sehen. Dort läuft auch die Konferenz auf Sky Sport Austria 1. Wer nur via Stream zuschauen kann, der sollte in der ORF TVthek oder kostenpflichtigen bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: WSG Tirol - Admira im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres LIVETICKERS.

Die Qualifkationsgruppen-Tabelle nach 31 Runden