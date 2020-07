Vorwärts Steyr - SV Ried LIVE: 2. Liga heute im Free-TV & Livestream

Die SV Ried ist erstmals seit November von der Tabellenspitze der 2. Liga gestoßen worden. Im Auswärtsspiel bei Vorwärts Steyr wollen die Innviertler Austria Klagenfurt wieder überholen. Das Match gibt es in Österreich im Free-TV und Livestream zu sehen!

"Wir müssen uns wieder unserer Tugenden besinnen. Wir sind gut, wenn wir den Ball haben, wenn wir aggressiv spielen. Ich hoffe, wir können das Feuer nochmals entfachen", sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner vor dem Spiel gegen Steyr.

2. Liga: Begegnungen des 26. Spieltags

Ried trifft auf Steyr, Klagenfurt muss gegen die OÖ Juniors spielen.

Freitag, 03.07.2020 Blau Weiß Linz - SV Horn 18.30 FC Liefering - Austria Lustenau 18.30 Kapfenberger SV - Wacker Innsbruck 18.30 Vorwärts Steyr - SV Ried 20.25 Samstag, 04.07.2020 FC Dornbirn - SV Lafnitz 15.00 Austria Klagenfurt - FC Juniors OÖ 20.25 Sonntag, 05.07.2020 Young Violets Austria Wien - GAK 10.30 SKU Amstetten - FAC Wien 20.25

Vorwärts Steyr - SV Ried: TV-Übertragung und Livestream zur 2. Liga

Das Spiel der SV Ried bei Vorwärts Steyr wird am Freitagabend im Free-TV übertragen. Der ORF zeigt das Match auf dem Spartensender ORF Sport + ab 20.15 Uhr live, um 20.25 Uhr beginnt das Spiel. Über die TvThek gibt es zudem die Möglichkeit für österreichische User, das Match im Livestream zu verfolgen.

Auch am Samstag zeigt der ORF die 2. Liga: Das Match von Austria Klagenfurt gegen die Juniors OÖ läuft ab 20.15 Uhr gezeigt. Die restlichen Begegnungen sind auf laola1 im Stream zu sehen.

SV Ried: Trainer Gerald Baumgartner bei Autounfall verletzt

Ried-Trainer Gerald Baumgartner ist am Dienstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, wurde offenbar aber nicht schwerer verletzt. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten, touchierte ein Fahrzeug im Gemeindegebiet von Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) einen Lkw, geriet dadurch ins Schleudern und prallte in Folge in das Auto von Baumgartner.

Beide Fahrzeuge wurden demnach schwer beschädigt. Baumgartner, der sich auf der Heimreise nach Salzburg befand, wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Wie ein Sprecher des Fußball-Zweitligisten mitteilte, meldete der Salzburger von dort in einer ersten Reaktion nur Prellungen.