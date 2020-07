SK Sturm Graz stellt neue Trikots für Saison 2020/21 vor

Der SK Sturm Graz hat am Freitag seine Trikots für die Saison 2020/21 vorgestellt. Die neue Wäsch wurde in einem Video auf den Sturm-Kanälen in den sozialen Netzwerken präsentiert.

Das Heimtrikot ist in weiß gehalten und zeigt vier diagonale, schwarze Streifen, die auf das Klublogo mit der Sturm-Fahne hinweisen sollen.

Auswärts bleibt es beim schicken schwarzen Design, bei dem die Logos der Sponsoren in Kontrast gehalten sind. Entlang der Herzseite verläuft eine weiße Bande.

© SK Sturm

Verschiedene Farbkombinationen hat sich Ausrüster Lotto für die Torwarttrikots ausgedacht. Das Heimtrikot ist "fluogelb", das Auswärtstrikot hört auf den Farbcode "Atlantic blue", das dritte auf "Vivid Fuchsia".

Das Trikot ist ab sofort versandkostenfrei unter shop.sksturm.at oder in den Grazer SturmShops um 79,99 Euro erhältlich.