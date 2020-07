Shon Weissman vor Wechsel nach Istanbul zu Galatasaray?

Shon Weissman hat in Österreich eingeschlagen. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Saison dürfte den WAC allerdings nach bereits einem Jahr wieder verlassen. Galatasaray soll in der Pole Position für eine Verpflichtung sein.

Die Kleine Zeitung berichtet am Mittwoch von regem Interesse des türkischen Traditionsklubs. Weissmans Vertrag beim WAC läuft noch bis Sommer 2021, die Kärntner könnten mit einem Transfer eine stattliche Ablösesumme lukrieren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Montag starten die Wölfe in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21. Dass Weissman dort auftaucht, gilt als unwahrscheinlich. Der 24-Jährige soll jedoch einen Transfer nach Deutschland oder England bevorzugen, ein ernsthaftes Angebot aus Bundesliga oder Premier League liegt jedoch noch nicht vor. Zuletzt wurde Weissman mit Celtic Glasgow in Verbindung gebracht.

Weissman wurde im Juli 2019 als Neuzugang von Maccabi Haifa vorgestellt. In der vergangenen Saison erzielte er in 40 Pflichtspielen 37 Tore und acht Assists.

Shon Weissman: Leistungsdaten 19/20