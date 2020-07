ÖFB-Damen: Irene Fuhrmann erste Kandidatin für Nachfolge von Dominik Thalhammer

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) will noch in diesem Monat den neuen Chefcoach des Frauen-Nationalteams präsentieren. Das gab Sportdirektor Peter Schöttel am Montag in einer Stellungnahme des ÖFB bekannt. Langzeit-Teamchef Dominik Thalhammer verließ den ÖFB am Wochenende Richtung LASK, als Nachfolger könnte auch eine Frau übernehmen.

"Wir werden uns die Zeit nehmen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich persönlich nehme mir vor, dass wir Ende Juli den Teamchef oder die Teamchefin präsentieren können", sagte Schöttel. Er blickte bereits dem September-Lehrgang des Nationalteams entgegen. Am 22. September gastiert Österreich in der EM-Qualifikation in Kasachstan, ehe Ende Oktober in der Quali-Gruppe das erste von zwei Aufeinandertreffen mit Frankreich ansteht.

Langzeit-Teamchef Dominik Thalhammer verabschiedete sich am Wochenende, der 49-Jährige übernahm den Trainerposten beim LASK. Österreichs Damen-Team hatte er seit 2011 betreut. "Es ist klar, dass wir den von Dominik Thalhammer erfolgreich eingeschlagenen Weg fortführen wollen. Aber ein personeller Wechsel bietet immer auch die Möglichkeit, dem Team neue Impulse zu geben", meinte Schöttel. Nachbesetzt werden muss auch der Posten Thalhammers in der Trainer-Ausbildung. Er hatte dort die Gesamtleitung inne.

Aus den internen Reihen ergibt sich die Möglichkeit, dass die bisherige Thalhammer-Assistentin Irene Fuhrmann erste fix angestellte ÖFB-Teamchefin wird. Die Wienerin hat 2017 als erste Österreicherin die UEFA-Pro-Lizenz erlangt, wodurch sie auch berechtigt wäre, einen Bundesligisten der Herren zu coachen. Fuhrmann war bereits Teamchefin des weiblichen U19-Nationalteams. Im Juli des Vorjahrs gab sie an, auf eine mögliche Zukunft als Teamchefin angesprochen, an: "Darüber kann man sich noch Gedanken machen, wenn es einmal so weit ist."