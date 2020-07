2. Liga mit SV Ried & Austria Klagenfurt: Letzter Spieltag im Free-TV & Livestream sehen

Das Finale der 2. Liga könnte spannender nicht sein. Nach dem Restart verspielte SV Ried ihren Vorsprung, nur um in der vorletzten Runde auf die Spitze zurück zu kehren - Austria Klagenfurt ist also zum Siegen und Hoffen verdammt. SPOX erklärt, wo die Spiele vom heutigen Freitag im Free-TV und Livestream gezeigt werden.

Derzeit liegen die SV Ried und Austria Klagenfurt punktgleich an der Spitze der 2. Liga, allerdings haben die Oberösterreicher das bessere Torverhältnis und haben somit die Nase vorn. Allerdings sollte sich das Team von Gerald Baumgartner nicht in Sicherheit wägen, denn sollte die Austria zwei Tore mehr erzielen als Ried, werden diese wieder zurückgereiht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im Klartext heißt das: Die Mannschaft, die mehr Punkte als das gegnerische Pendant holt, ist fix Zweitliga-Meister und darf den Aufstieg in die Bundesliga bejubeln. Kommen beide Teams in der 30. Runde zum gleichen Ergebnis, muss Austria Klagenfurt das eigene Torverhältnis um zwei Zähler im Vergleich zu Ried verbessern. Die Truppe von Robert Micheu ist also auf Schützenhilfe des FAC angewiesen.

2. Liga: Begegnungen vom 30. Spieltag

Während es die Rieder Zuhause mit dem 14. FAC, zutun bekommen, empfängt Klagenfurt den Fünften Wacker Innsbruck.

Freitag, 31.07.2020 Ankick SV Ried - FAC Wien 20.30 Uhr Austria Lustenau - SKU Amstetten 20.30 Uhr SV Kapfenberg - Young Violets Austria Wien 20.30 Uhr Blau Weiß Linz - FC Dornbirn 20.30 Uhr Juniors OÖ - SV Horn 20.30 Uhr Austria Klagenfurt - Wacker Innsbruck 20.30 Uhr Vorwärts Steyr - FC Liefering 20.30 Uhr Grazer AK - SV Lafnitz 20.30 Uhr

© GEPA

2. Liga mit Ried & Klagenfurt: TV-Übertragung und Livestream

Im Meisterrennen der 2. Liga muss kein Spiel verpasst werden, denn auf ORF Sport + läuft die Partie von Ried gegen den FAC. Start ist um 20.15 Uhr, genauso wie bei der Partie der Austria gegen Wacker, welche auf laola1.tv zu sehen ist. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Runden gibt es diesmal aber nirgends eine Konferenz zu sehen.

Alternativ bietet der ORF in seiner TvThek einen Livestream zur Übertragung für alle User aus Österreich an. Um 23.35 Uhr folgt auf ORF eins eine Zusammenfassung aller Zweitliga-Begegnungen vom Freitag.

Zudem hält der ORF noch ein besonderes Schmankerl bereit, denn bereits um 08.00 Uhr läuft auf Sport+ die Sendung "Die 2.Liga vor dem Finale - Die Bilanz einer einzigartigen Fußball-Saison", wo die ganze Saison Revue passiert werden kann. Für alle die so früh noch nicht dabei sein können, läuft im Anschluss an die Zweitliga-Highlights um 00.00 Uhr eine Wiederholung.

© GEPA

Tabelle in der 2. Liga vor dem vorletzten Spieltag

Platz Verein Spiele G U V Tore +/- Punkte 1 29 19 4 6 64:39 25 61 2 29 18 7 4 59:35 24 61 3 29 14 8 7 70:47 23 50 4 29 13 6 10 59:44 15 45 5 29 13 5 11 43:43 0 44 6 29 11 9 9 48:46 2 42 7 29 11 8 10 42:33 9 41 8 29 9 11 9 40:40 0 38 9 29 10 5 14 56:55 1 35 10 29 9 8 12 47:62 -15 35 11 29 8 10 11 40:55 -15 34 12 29 8 8 13 57:64 -7 32 13 29 7 11 11 32:42 -10 32 14 29 9 7 13 47:57 -10 31 15 29 7 9 13 38:48 -10 30 16 29 6 4 19 34:66 -32 22

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt: