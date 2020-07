LASK verabschiedet Leihspieler Joao Klauss und Samuel Tetteh

Der LASK wird in der kommenden Saison auf zwei wichtige Spieler verzichten müssen. Joao Klauss und Samuel Tetteh werden nach einer Leihe zu ihren Stammvereinen zurückkehren.

Den Brasilianer Klauss zieht es zurück zur TSG 1899 Hoffenheim, während Tetteh den Kader von Red Bull Salzburg verstärkt.

In 45 Spielen netzte Klauss in der laufenden Saison satte zwanzig Mal und steuerte vier Treffer bei. Tetteh erzielte in 40 Partien sieben Tore und verbuchte gleich viele Assists.