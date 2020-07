Gegen Mourinho im Pinzgau: Red Bull Salzburg testet offenbar gegen Tottenham

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, plant Premier-League-Großklub Tottenham Hotspur ein Trainingslager im österreichischen Kaprun. Dabei soll die Truppe von Jose Mourinho Red Bull Salzburg zum Testspiel fordern. Es soll nicht der einzige Top-Testspielgegner des Serienmeisters bleiben.

Dem Bericht zufolge plant Salzburg, am 18. oder 19. August gegen Tottenham in der Red Bull Arena zu testen. Die Spurs beenden am 26. Juli mit einem Auswärtsspiel gegen Crystal Palace ihre Saison. In der Champions League setzte es im Achtelfinale ein klares Aus gegen RB Leipzig, nach einem 0:1 im Hinspiel unterlagen die Londoner mit dem Gesamtscore von 0:3.

"Es zeigen Spitzenclubs Interesse, darunter auch ein Premier-League-Verein. Mehr kann ich nicht sagen", wird Hannes Empl, dessen Unternehmen SLFC Trainingslager mehrerer Topklubs in Österreich organisiert, von SN zitiert.

Die Spurs hatten zuletzt unter Jose Mourinho Probleme, nach der Corona-Pause in die Gänge zu kommen. Zwar mühte man sich gegen Everton zu einem 1:0-Heimsieg, zuvor setzte es aber eine empfindliche 1:3-Niederlage gegen Sheffield.

In der Premier League liegt der Champions-League-Finalist des Vorjahres nur auf dem achten Tabellenplatz. Zu den Stars der Mannschaft zählen England-Stürmer Harry Kane, Kapitän Hugo Lloris, Flügelspieler Heung-min Son und Mittelfeldspieler Dele Alli.

Red Bull Salzburg: Testspiel gegen Ajax scheint fix

Indessen scheint bereits fix zu sein, dass Salzburg am 22. August gegen Ajax spielt. Die Niederländer dürften ihr Trainingslager wie der österreichische Serienmeister in Bramberg absolvieren.

Zuletzt bezeichnete Salzburg-Trainer Jesse Marsch Ajax als großes Vorbild. "Mein Ziel hier ist, immer eine Champions-League-Mannschaft zu haben. Wir wollen das nächste Ajax Amsterdam werden", sagte er nach dem fixierten Meistertitel Ende Juni.

Schon zwei Wochen davor geht es für die Truppe von Marsch gegen OGC Nizza, dem neuen Klub von ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc mit Trainer Patrick Viera. Bereits am 3. August probt Salzburg gegen Zenit St. Petersburg.

