Bundesliga Playoff heute live: FK Austria Wien - TSV Hartberg im TV, Livestream & Liveticker

Am Samstag um 17:00 Uhr steigt das Europa-League-Playoff-Hinspiel zwischen Austria Wien und dem TSV Hartberg. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Bei der Austria lebt nach einer verkorksten Saison die Hoffnung auf das Happy End. Mit Altach nahmen die Wiener am Mittwochabend die erste Hürde, um über den Umweg Play-off den Sprung in den Europacup zu schaffen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Vorarlberger wurden in einem aufreibenden Spiel mit 1:0 in die Knie gezwungen. Im Finale wartet nun Hartberg und auf Christian Ilzer ein Wiedersehen mit einer alten Liebe.

"Ich bin fetzenhin jetzt und freue mich auf Samstag", sagte Austria-Stürmer Christoph Monschein unmittelbar nach dem schwer erkämpften Heimsieg. Keine drei Tage bleiben den Favoritnern zur Regeneration, ehe es Samstagnachmittag ins Hinspiel gegen die Oststeirer geht.

Die Austria hat erneut Heimvorteil. Nächsten Mittwoch wird dann in Hartberg die Entscheidung fallen, wer das Ticket für die Europa-League-Qualifikation in Anspruch nehmen darf. "Wir sind in dem Rhythmus jetzt mehr als einen Monat drin. Da heißt es top regenerieren und uns präzise vorzubereiten", meinte Ilzer zur Marschroute.

Bundesliga-Playoff-Hinspiel

Austria Wien - TSV Hartberg im TV, Livestream & Liveticker

Da sich der ORF die Rechte am Playoff nicht sichern konnte, wird die Partie ausschließlich auf Sky zu sehen sein, genauer gesagt auf Sky Sport Austria 1.

Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr, Anpfiff ist um 17:00 Uhr - Kommentator wird David Eder sein. Zudem steht via Sky Go ein Livestream für Abonnenten zur Verfügung.

© GEPA

FAK vs. TSV im Liveticker

Solltet ihr das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen können, Daten wir euch in unserem Liveticker über das Ergebnis ab. Bitte hier entlang.

FK Austria Wien - TSV Hartberg: Voraussichtliche Aufstellungen