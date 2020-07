Baris Atik wird mit Rückkehr zu Sturm Graz in Verbindung gebracht

Wie Tag24 berichtet, ist Baris Atiks Zeit bei Dynamo Dresden abgelaufen. Nun wird der offensive Mittelfeldspieler mit einer Rückkehr zu Sturm Graz in Verbindung gebracht.

Zwischen Jänner und Juni 2017 lieh TSG Hoffenheim den Deutschen an Sturm Graz aus. Atik absolvierte in Graz 16 Partien und erzielte dabei fünf Tore.

In Folge lieh Hoffenheim den heute 25-Jährigen an den 1. FC Kaiserslautern aus und verkaufte ihn schließlich ein Jahr später um 600.000 Euro an Dynamo Dresden.

Dort spielt Atik zwei Jahre später keine Rolle mehr - nun ist er sogar ablösefrei zu haben. Nun werden zwei Optionen für ihn genannt: Sturm Graz und Waldhof Mannheim.

Ein Wechsel zu Sturm wäre vor allem dann sinnvoll, sollten die Steirer Otar Kiteishvili verkaufen.

Die Leistungsdaten von Baris Atik