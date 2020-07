2. Liga heute im Free-TV! SV Ried & Austria Klagenfurt im Livestream sehen

Die 2. Liga bekommt ihr Grande Finale, denn am vorletzten Spieltag könnte sich entscheiden, ob Austria Klagenfurt (SKU Amstetten) oder doch die SV Ried (Horn) aufsteigen. SPOX erklärt, wo die Spiele vom heutigen Freitag im Free-TV und Livestream gezeigt werden.

Die Ausgangslage vor dem vorletzten Spieltag ist klar: Mit einem Sieg würde Austria Klagenfurt den Aufstieg in die Bundesliga finalisieren. Die SV Ried muss also auf einen Sieg von Amstetten hoffen, um selbst mit einem vollen Erfolg in Horn die Klagenfurter zu überholen und die Aufstiegschance zu wahren.

Sollten die Klagenfurter verlieren und Ried gewinnen, würde das Team von Gerald Baumgartner aufgrund der besseren Tordifferenz vorerst vorbeiziehen. Bei einem Remis würde die Austria zumindest einen Punkt vor Ried bleiben und hätte das Meisterrennen in der eigenen Hand.

2. Liga: Begegnungen vom 29. Spieltag

Freitag, 24.07.2020 Ankick FC Wacker Innsbruck - SC Austria Lustenau 20.30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Liefering 20.30 Uhr SKU Amstetten - SK Austria Klagenfurt 20.30 Uhr SV Lafnitz - FC Blau Weiß Linz 20.30 Uhr SV Horn - SV Ried 20.30 Uhr FC Dornbirn - Young Violets Austria Wien 20.30 Uhr Samstag, 25.07.2020 FAC Wien - Kapfenberger SV 17.00 Uhr Grazer AK - Vorwärts Steyr 19.00 Uhr

© GEPA

2. Liga mit Ried & Klagenfurt: TV-Übertragung und Livestream

Im Meisterrennen der 2. Liga muss kein Spiel verpasst werden, denn auf ORF Sport + läuft die Partie Horn gegen Ried in Konferenz mit dem Match Amstetten gegen Austria Klagenfurt. Start ist im 20.15 Uhr

Das Match der Austria in Amstetten kann zudem auf Laola1 im Einzelspiel verfolgt werden. Alternativ bietet der ORF in seiner TvThek einen Livestream zur Übertragung für alle User aus Österreich an. Um 23.35 Uhr folgt auf ORF eins eine Zusammenfassung aller Zweitliga-Begegnungen vom Freitag.

© GEPA

Tabelle in der 2. Liga vor dem vorletzten Spieltag

Platz Verein Spiele G U V Tore +/- Pkt. 1 28 18 7 3 58:33 25 61 2 28 18 4 6 61:37 24 58 3 28 13 8 7 65:47 18 47 4 28 13 5 10 58:43 15 44 5 28 13 4 11 42:42 0 43 6 28 10 9 9 46:45 1 39 7 28 10 8 10 39:32 7 38 8 28 9 10 9 39:39 0 37 9 28 9 8 11 47:57 -10 35 10 28 10 4 14 55:54 1 34 11 28 8 9 11 39:54 -15 33 12 28 8 8 12 55:61 -6 32 13 28 7 9 12 37:45 -8 30 14 28 9 6 13 46:56 -10 30 15 28 6 11 11 30:42 -12 29 16 28 6 4 18 34:64 -30 22

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt: