Steirerderby: SK Sturm Graz ringt TSV Hartberg mit 2:1 nieder

Im Steirerderby konnte der SK Sturm Graz ein zähes TSV Hartberg mit 2:1 niederringen. Die Hausherren gingen nach einem Corner früh in Führung ehe Kiril Despodov mit einem Doppelpack die Partie drehte.

Die Hartberger starten überaus gut in das Spiel und konnten mit gleich mit ihrer ersten Chance in der 9. Minute. Ein Rep-Corner der tödlich durch den Grazer Fünferraum streifte landete unerwartet auf dem langen Pfosten, den Abpraller klärte ein Sturm-Verteidiger, doch am Sechzehner wartete bereits Hartbergs Kainz, der mit schönem Halbvolley durch Freund und Feind vorbei ins lange Eck traf.

Nur eine Minute späte hätten die Hausherren ihren Vorsprung ausbauen können, als Rep vom rechten Halbfeld die Frucht an die Latte knallte.

Die Grazer kamen hingegen behäbig in die Partie und mussten sich ins Derby reinkämpfen. In der 28. Minute musste Sturm den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Youngster Niklas Geyrhofer humpelt vom Platz ging. Für ihn kam Lukas Jäger.

Sturm wurde in der Folge immer stärker und Despodov hatte den Ausgleich auf dem Fuß, als er im eins gegen eins gegen Hartberg-Keeper Swete mit einem Haken umspielte, doch der Winkel war zu spitz und traf nur das Außennetz.

Nach dem Seitenwechsel machten die Grazer wieder stärker Druck und kamen zu einigen Großchancen, die jedoch nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten. So sorgte man bereits nach Wiederbeginn für einen Elferalarm als Nimaga Avlonitis nach einem Schuss im Sechzehner umlegte, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm, weil die Chance schon abgeschlossen war.

Danach kam Despodov und auch Hierländer mehrmals gefährlich vor das Tor, der Bulgare traf zudem zweimal das Aluminium. Die Hartberger konnten sich nur selten aus der Druckphase befreien, einzig Doussou, der von Rep auf die Reise geschickt wurde und stand allein vor Siebenhandl, verzog aber am langen Eck vorbei.

Sturm wurde immer dominanter, während Hartberg das Ergebnis verwalten wollte. Schließlich knackten die Grazer den Hartberger Abwehrriegel mit einem Freistoßdoppelpack von Kiril Despodov in den Minuten 85. und 89.

Die Partie wurde daraufhin nochmals hitzig, doch die Gäste sichern die Führung über die Zeit und heimsen einen - nach den Leistungen der zweiten Hälfte - einen verdienten Sieg ein.

Mehr Infos folgen in Kürze!