SKN St. Pölten: Stürmer Pak Kwang-ryong fällt für restliche Saison aus

Bundesligist SKN St. Pölten muss den Rest der Saison ohne Pak Kwang-ryong bestreiten.

Der nordkoreanische Stürmer, der in dieser Saison in 13 Spielen fünf Tore und zwei Assists verbucht hatte, zog sich am Samstag im Heimspiel gegen die Wiener Austria (1:1) bei einem Zweikampf "einen Bänderriss im linken Ellbogen" zu, teilten die Niederösterreicher am Montag mit.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ob Pak operiert werden muss, sollte im Laufe des Tages entschieden werden. Der 27-Jährige spielt seit Sommer 2017 in St. Pölten, sein Vertrag läuft mit Saisonende aus.