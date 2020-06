SK Rapid Wien - SK Sturm Graz heute live: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker sehen

Krisenbewältigung, das wird das Motto beider Teams in diesem vermeintlichen Spitzenspiel sein. Rapid und Sturm kämpfen um die internationalen Plätze und wollen im direkten Duell keine Punkte liegen lassen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Gäste aus Graz befinden sich mittlerweile in einer schweren Krise. Seit Ende Februar steht nur ein Sieg zu Buche, in den letzten drei Spielen konnte man nicht einmal ein Tor erzielen. Das Duell Anfang Juni mit Rapid mussten die Blackies mit 0:4 abschenken. Nach fast einem Jahr ging am Donnerstag die Ära El Maestro zu Ende gegangen, der 37-Jährige wurde dienstfrei gestellt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In einem besseren Zustand könnte Sturm Rapid aber nicht erwischen, denn nach dem 0:1 gegen Hartberg und der herben 2:7-Klatsche gegen Salzburg muss sich Dietmar Kühbauers Team erst erfangen. Gegen die Grazer braucht es dringend drei Punkte, um im Kampf um Platz zwei im Rennen zu bleiben.

© GEPA

Meistergruppe: Der 30. Spieltag

SK Rapid Wien - SK Sturm Graz im TV und Livestream

Nachdem das Frühspiel zwischen dem LASK und dem WAC im ORF läuft, ist das Spätspiel Rapid - Sturm wiederum ausschließlich bei Sky zu sehen. Dort läuft es im Anschluss an die Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Wer nur via Stream zuschauen will, der kann bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Rapid vs. Sturm im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS.

90er bis heute: Die Top-Elf von Sturm Graz und Rapid Wien © GEPA 1/15 Am Sonntag um 19:30 Uhr treffen Rapid und Sturm im Kampf um Europa wieder einmal aufeinander. SPOX präsentiert die Top-11 beider Traditionsklubs seit den 90ern. Kriterien: Leistung, Einsätze, Kult & Titel. © GEPA 2/15 Tor: Michael Konsel: Kickte von 1985 bis 1997 bei Rapid und absolvierte 464 Spiele für die Hütteldorfer. In Rapids Team des Jahrhunderts. Wechselte später zur AS Rom. © GEPA 3/15 Abwehr: Günther Neukirchner: Nur Mario Haas hatte mehr Einsätze als Neukirchner (510). Konnte mehrere Positionen bekleiden und spielte auch für die Nationalmannschaft. © GEPA 4/15 Abwehr: Trifon Ivanov: "Nur" zwei Jahre bei Rapid aber dennoch im Rapid-"Team des Jahrhunderts". Vielleicht der kultigste Spieler in der Vereinsgeschichte. Am 13. Februar 2016 viel zu früh verstorben. © GEPA 5/15 Abwehr: Peter Schöttel: Wurde erst von Steffen Hofmann als Rekordspieler abgelöst. Über zehn Jahre lang wurde seine Rückennummer 5 nicht mehr vergeben, seither folgten Petsos und Bolingoli. Einer der Großen in der Rapid-Geschichte. © GEPA 6/15 Defensives Mittelfeld: Dietmar Kühbauer: Auch der giftige Sechser Kühbauer ist in der Jahrhundertelf des SK Rapid. Absolvierte 172 Spiele für den Verein und kickte anschließend u.a. für Real Sociedad und VfL Wolfsburg. Heute trainiert er die Grün-Weißen. © GEPA 7/15 Defensives Mittelfeld: Andres Fleurquin: Kickte "nur" eineinhalb Jahre für Sturm Graz, war aber eine feste Säule der großen Champions-League-Erfolge der Grazer. Der schon damals moderne Sechser aus Uruguay brachte ganz viel Flair nach Österreich. © GEPA 8/15 Offensives Mittelfeld: Andreas Herzog: Österreichs Rekordnationalspieler kickte 189 Mal für den SK Rapid (37 Tore) und machte bei Werder Bremen und Bayern München die große Karriere. Ebenfalls in der Jahrhundert-Elf. © GEPA 9/15 Hofmann kam 1996 aus Würzburg zu den Bayern. Für die Münchner lediglich einmal in der Bundesliga 2001/2002 auf dem Platz. Wurde später bei Rapid Wien zur Vereinslegende. © GEPA 10/15 Offensives Mittelfeld: Hannes Reinmayr: Der Super-Techniker und Ex-Teamspieler kam 1995 aus Uerdingen nach Graz und schlug ein wie eine Bombe. Einer der talentiertesten Bundesliga-Kicker seiner Zeit, Teil des magischen Dreiecks. © GEPA 11/15 Stürmer: Ivica Vastic: 1994 kam Vastic von Duisburg zu Sturm und wurde zur großen Erfolgsgeschichte. Einer der besten Spieler der Liga-Geschichte. Ebenfalls Teil des magischen Dreiecks. Erzielte 152 Tore für Sturm. © GEPA 12/15 Stürmer: Mario Haas. Rekordspieler des SK Sturm (541 Einsätze). Rekordtorschütze des SK Sturm (207). Teil des magischen Dreiecks. Dreifacher österreichischer Meister, vierfacher Pokalsieger. Einer der besten Stürmer der jüngeren Bundesliga-Geschichte. © GEPA 13/15 Trainer: Ivica Osim: Der vielleicht beste Trainer der österreichischen Bundesliga-Geschichte. Revolutionierte die Spielkultur des SK Sturm und ist heute in Graz, dem ehemaligen Jugoslawien und Japan eine lebende Legende. © GEPA 14/15 Ersatzbank: Ladislav Maier - Franco Foda, Darko Milanic, Krzysztof Ratajczyk - Roman Mählich, Branko Boskovic, Andreas Heraf, Markus Schopp, Samir Muratovic - Rene Wagner, Jan Aage Fjörtoft, Robert Beric; © SPOX 15/15

SCR gegen STU: Mögliche Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Geyrhofer, Trummer - Ch. Leitgeb, Ljubic - Despodow, Kiteishvili, Röcher - Balaj

Es fehlt: Spendlhofer (sportliche Gründe)

Rapid: Knoflach - Stojkovic, D. Ljubicic, Hofmann, Ullmann - Petrovic, Schwab - Schick, Knasmüllner, Kitagawa - Kara

Es fehlen: Fountas (gesperrt), Strebinger (Rückenprobleme), Barac (Trainingsrückstand), Murg (Knieverletzung), Sonnleitner (Muskelfaserriss), Dibon (Kreuzbandriss), Schobesberger, Szanto, Wunsch, Schuster (alle rekonvaleszent)

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 29 19 8 2 99:32 67 41 2. LASK Linz 29 20 4 5 66:30 36 33 * 3. Rapid Wien 29 15 7 7 57:37 20 32 4. WAC 29 13 8 8 62:39 23 28 5. TSV Hartberg 29 11 5 13 45:67 -22 23 ** 6. SK Sturm Graz 29 10 5 14 41:48 -7 19

* = 4 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings

** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)