SK Rapid Wien - FC Red Bull Salzburg 2:7: SCR bricht auseinander und verliert Platz zwei

Der FC Red Bull Salzburg hat am Mittwochabend beim SK Rapid Wien einen beeindruckenden Schritt in Richtung siebten Meistertitel in Serie gemacht. Die Bullen siegten bei den Hütteldorfern mit 7:1 (4:1), Rapid verlor dadurch den zweiten Tabellenrang an den LASK.

Rapid ging zwar durch Ercan Kara früh in Führung, kassierte aber noch vor der Pause vier Gegentreffer und zerbrach letztlich an der Klasse des Serienmeisters. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte kassierte Rapid sieben Gegentore. Es war die höchste Heimniederlage der Grün-Weißen in der Bundesliga.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rapid vs. Red Bull Salzburg: So lief das Spiel

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer setzte auf ein defensiv ausgerichtetes 5-3-2 mit einer Doppelspitze Kara und Koya Kitagawa. Salzburgs Jesse Marsch reagierte auf die zwei Rapid-Stürmer mit Enock Mwepu als dritten Innenverteidiger neben Maximilian Wöber und Andre Ramalho.

Salzburg fand gut in die Partie und machte Druck, doch Rapid hielt dagegen und wurde durch das Duo im Angriff mehrmals gefährlich. Kara schob nach einem langen Ball von Greiml zunächst Ramalho auf die Seite und profitierte danach von einem Umfallen von Mwepu.

Dieser wurde daraufhin von Marsch ins Mittelfeld beordert, Salzburg stellte auf ein 4-4-2 mit Doppel-Sechs um. Schon kurz darauf sorgte Noah Okafor für den irregulären Ausgleichstreffer. Patson Daka stand davor im Abseits, er gab aber einen Schuss an die Stange ab, den Abpraller verwertete Salzburgs Rekordneuzugang vom Winter.

Auch das 1:2 war strittig: Rapid wollte bei einem weiten Ball auf Daka ein Foul an Stojkovic gesehen haben, der Sambier leitete im Fallen den Ball auf Mwepu weiter, der seinen Schnitzer wieder gutmachte und zur Führung traf.

Danach wurde Rapid von der Qualität Salzburgs erdrückt, Szoboszlai hatte bei seinem Treffer zu viel Zeit im Strafraum, Vallci traf kurz vor der Pause per Kopf zum 4:1. Die Rapid-Abwehr zeigte dabei wenig Gegenwehr.

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Ramalho traf zunächst nach einer unübersichtlichen Ecke, danach sorgte Junuzovic mit einem Volley-Kunststück für den Kandidaten zum Tor des Jahres. Hwang sorgte per Straßstoß für den siebten Treffer, der eingewechselte Taxiarchis Fountas sorgte in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.

Stimmen zum Spiel:

Dietmar Kühbauer (Trainer Rapid): "Wenn man 1:0 in Führung geht, ist das nicht schlecht. Aber es hat leider nicht lange gehalten. Nach dem 1:2 haben wir dermaßen Probleme vor allem bei ruhenden Bällen bekommen, so kommt ein Resultat zustande, das wehtut. Das 1:1 war in dieser Phase sehr schlecht. Sie haben eben eine Riesenqualität, das muss man anerkennen. Aber wir haben uns dann vor allem bei ruhenden Bällen wirklich nicht gut angestellt. Wir haben jetzt noch drei Runden vor uns. Wir haben eine gute Saison gespielt, wenn wir das heutige Spiel rausnehmen wollen. Wir wollen noch performen und haben noch drei Spiele."

Tobias Knoflach (Tormann Rapid): "So darf man daheim nicht verlieren, da muss auch mal einen weghauen. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird, aber da muss man ein Zeichen setzen als Spieler. Das haben wir gar nicht getan. Da hilft es uns auch nicht, dass wir schön begonnen haben. Ich bin sehr enttäuscht, so geht das nicht, 'wurscht' wie der Gegner heißt, da musst du mutiger sein, nach vorne verteidigen. Das darf einer Mannschaft von Rapid nicht passieren."

Jesse Marsch (Trainer Salzburg): "Die Antwort nach dem Gegentor war alles für uns heute Abend. Das hat viel zu tun mit Mentalität, (...) es war ein Wahnsinn. Ich denke es war auch ein Fehler von mir, dass wir (zu Beginn) mit einer Dreierkette mit Enock (Mwepu, Anm.) gespielt haben. Am Ende haben die Jungs mit Selbstvertrauen und Aggressivität so gut gespielt. Es war ein wichtiger Sieg für uns, aber wir sind noch nicht fertig."

Zum 1:1, das Abseits war: "Ich denke, wir brauchen Videobeweise. Es ist immer ein Vorteil für einen Schiedsrichter, wenn er ein Video sehen kann. Dann hätten wir heute kein falsches Tor gehabt, das ist wichtig."

Zlatko Junuzovic (Torschütze Salzburg): "Wir sind schwer reingekommen, haben nicht die Aggressivität gezeigt, die wir zeigen wollten. Ein individueller Fehler kann immer passieren, aber die Antwort war richtig gut. Heute sind wir ins Rollen gekommen, sind sehr froh über die drei Punkte. Jetzt noch Siege in den Heimspielen, wir wollen unbedingt Meister werden. Wir können uns nur selbst schlagen, das wissen wir. Dass der Ball so ins Tor geht, ist auch Glück. Eines meiner schöneren Tore. Es war für meinen Sohn. Besser kann ich ihn nicht reinschießen. Heute war es eine richtig geile Leistung."

SK Rapid Wien - FC Red Bull Salzburg 2:7 (1:4)

Tore: 1:0 Kara (20.), 1:1 Okafor (23.), 1:2 Mwepu (30.), 1:3 Szoboszlai (39.), 1:4 Vallci (44.), 1:5 Ramalho (59.), 1:6 Junuzovic (65.), 1:7 Hwang (79./FE), 2:7 Fountas (90.+1)

Bundesliga: Tabelle nach Rapid vs. Salzburg

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 29 19 8 2 99:32 67 41 2. LASK Linz 29 20 4 5 66:30 36 33 * 3. Rapid Wien 29 15 7 7 57:37 20 32 4. WAC 29 13 8 8 62:39 23 28 5. TSV Hartberg 29 11 5 13 45:67 -22 23 ** 6. SK Sturm Graz 29 10 5 14 41:48 -7 19

* = 4 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings

** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)