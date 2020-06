SK Rapid gewinnt Duell um die Köngisklasse - Maximilian Ullmann schockt den WAC kurz vor Spielende

Unter strömendem Regen holte sich SK Rapid Wien wichtige Punkte im Duell der direkten Tabellennachbarn gegen den WAC. Die Wiener gewannen dank der Treffer von Koya Kitagawa (36.) und Maximilian Ullmann (87.). Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielte Shon Weissman (50.). Damit vergrößert Rapid den Vorsprung auf die Wolfsberger auf sechs Punkte.

Viele Zweikämpfe - wenig Torchancen: Das war die Divise des ersten Durchgangs. Einzig gefährlich wurden die Wolfsberger in der 20. Spielminute, als Leitgeb den Ball vom Fünfer über das Tor köpfte. Beide Teams neutralisierten einander ansonsten in der ersten halben Stunde.

Dann die Erlösung für die Hütteldorfer durch Koya Kitagawa (36.). Der pfeilschnelle Taxiarchis Fountas fand sich auf der linken Seite frei zum Sprint und bediente den in der Mitte einlaufenden Japaner, der die Kugel an WAC-Schlussmann Alexander Kofler vorbeischob.

Rapid drehte in der Folge auf und erhöhte beinahe sogar auf 2:0. Christoph Knasmüllner vernaschte Dominik Baumgartner im Sechzehner, nur Manfred Gollner verhinderte Schlimmeres.

Weissman erhöhte Torkonto gegen Rapid auf 25

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel zog Knasmüllner von links direkt ab, verfehlte allerdings das Kärntner Tor nur knapp. Auf der Gegenseite bewies Shon Weissman (50.) seinen Torriecher einmal mehr. Eine traumhafte Flanke von Michael Liendl verwertete der Israeli am zweiten Pfosten mit einem Power-Kopfball und erhöhte sein Trefferkonto auf satte 25 Zähler.

Rapids Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Stojkovic zog kurz darauf nach einem Abspielfehler der Wolfsberger von knapp 25 Metern ab, setzte den Schuss aber über das Tor.

In der Schlussviertelstunde erhöhten beide Mannschaften wieder das Tempo. Zehn Minuten vor Ende war es dann wieder so weit: Eine brandgefährliche Flanke per ruhendem Ball von Liendl fand den Weg Richtung zweitem Pfosten, diesmal stand allerdings kein Weissman dort, sodass der Ball knapp neben das Tor von Tobias Knoflach segelte.

Maximilian Ullmann bringt SK Rapid den Sieg

Kurz vor dem Ende bediente Youngster Leo Greiml den eingwechselten Yusuf Demir, der wiederum für Ercan Kara weiterleitete. Dieser traf im eins gegen eins nur Stange, den Abpraller verwandelte dann Maximilian Ullmann und brachte Rapid erneut zur Führung. Das Tor allerdings strittig - Kelvin Arase stand beim Schuss von Ullmann im Abseits, ob er den seinen Gegenspieler beim Abwehrversuch tatsächlich behinderte, ist interpretierbar.

Ein letztes Aufbäumeln der Wolfsberger blieb unbelohnt, Rapid verteidigte die Führung erfolgreich.

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe

Position Team Sp S U N Tore Pt 1. FC Red Bull Salzburg 25 17 6 2 87:27 33 2. SK Rapid Wien 26 14 7 5 54:29 29 3. RZ Pellets Wolfsberg 26 12 6 8 58:37 23 4. LASK 25 17 4 4 54:26 22 5. TSV Prolactal Hartberg 26 10 5 11 43:61 20 6. SK Puntigamer Sturm Graz 26 10 5 11 41:40 19

