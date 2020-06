SK Rapid empfängt TSV Hartberg: Einsätze von Taxiarchis Fountas, Tobias Knoflach und Kelvin Arase fraglich

Rapid greift am Sonntag im Allianz Stadion nach dem zweiten Sieg gegen den TSV Hartberg binnen fünf Tagen. Ein Erfolg über die Steirer wäre gleichzeitig der fünfte Dreier der Hütteldorfer en suite in der Bundesliga und würde die fünf Punkte hinter Red Bull Salzburg liegenden Grün-Weißen im Titelrennen halten.

An das Duell mit den "Bullen" am kommenden Mittwoch verschwendet Trainer Dietmar Kühbauer aber noch keine Gedanken, derzeit steht einzig der TSV im Mittelpunkt. "Wir wissen, dass die Steirer immer gefährlich sein können. Wenn wir fokussiert sind und unsere Aufgaben erfüllen, sind wir qualitativ besser als unsere Gäste, doch werden sie keinesfalls unterschätzen. Die bisherigen Begegnungen waren immer rassige Spiele", erklärte der Burgenländer.

Dass Rapid nach drei vergeblichen Versuchen noch immer auf einen Liga-Heimsieg gegen die Hartberger wartet, interessiert Kühbauer relativ wenig. "Es ist nicht so, dass wir jeden Tag mit den Statistikzetteln im Trainerbüro sitzen, unsere primäre Aufgabe ist es, dass wir uns jeweils ideal auf den kommenden Gegner vorbereiten."

SK Rapid holte 31 Punkte aus den letzte 14 Runden

Diese Vorgangsweise machte sich zuletzt bezahlt - aus den jüngsten 14 Runden schauten 31 Punkte heraus. "Wir sind derzeit richtig gut unterwegs und haben auch in der Steiermark verdient gewonnen. Jetzt haben wir die nächste Chance, weitere drei Punkte zu holen, und die wollen wir endlich auch daheim gegen Hartberg nutzen", sagte Kapitän Stefan Schwab.

Der Salzburger warnte aber auch vor den Qualitäten der Steirer. "Die Elf von Markus Schopp ist von den sogenannten kleineren Vereinen gemeinsam mit Altach jene, die den attraktivsten Fußball spielt. Sie versuchen immer gut von hinten herauszuspielen und nehmen auch Risiko. Da passieren dann einfach auch Fehler und deswegen findet man oft viele Räume vor. Das müssen wir nützen und offensiv im Vergleich zum Mittwoch definitiv kaltschnäuziger sein."

Neben Fountas, Arase und Knoflach fehlen weitere neun Spieler

Taxiarchis Fountas, der Goldtorschütze vom ersten Duell, laboriert derzeit an Wadenproblemen. Sein Einsatz am Sonntag ist ebenso fraglich wie jener von Torhüter Tobias Knoflach (Achillessehnenprobleme) und Kelvin Arase (leichte Gehirnerschütterung). "Wir werden uns das genau anschauen, aber sicher kein Risiko eingehen", meinte Kühbauer, der definitiv auf neun weitere Profis verzichten muss.

Bei Hartberg-Coach Markus Schopp sind die Hütteldorfer Personalsorgen kein großes Thema. "Mir ist egal, wer bei Rapid spielt. Sie haben einen Kader, der mit unserem Kader nicht vergleichbar ist. Wenn ich so viele Verletzte hätte, müssten meine Co-Trainer spielen."

TSV Hartberg darf auf Europa-League-Platz hoffen

Glücklicherweise fallen bei den Hartbergern nur drei Kicker aus - der Rest kämpft im Westen Wiens um die Verteidigung des fünften Platzes, der zur Teilnahme am Europa-League-Play-off berechtigt.

"Wir haben es verdient in die Meistergruppe geschafft und stehen absolut verdient auf dem fünften Platz. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir uns mit dem Europacup auseinandersetzen können, aber wir sind alle gut beraten, das nicht wirklich zum Thema werden zu lassen", meinte Schopp. "Wir wollen uns weiterentwickeln. Wenn wir am Ende international spielen, ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis guter Arbeit."