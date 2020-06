RB Salzburg: Mohamed Camara mit Vertragsverlängerung

Der FC Red Bull Salzburg plant bereits intensiv an der Zukunft. Mohamed Camara unterschreibt beim österreichischen Tabellenführer einen Fünfjahresvertrag.

Wie der Verein in einer Aussendung bekanntgab, wird Camara bis Sommer 2025 den Salzburgern erhalten bleiben. Der 20-Jährige kam 2018 aus Mali nach Österreich, kickte zunächst für Liefering und Hartberg, ehe ihm der Sprung in Salzburgs Profi-Mannschaft gelang.

"Danke an die Verantwortlichen des FC Red Bull Salzburg für das große Vertrauen, das sie mir mit diesem neuen Vertrag erneut entgegengebracht haben", betonte Camara nach seiner Unterschrift.

Auch Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich erfreut: "Er ist in seiner Entwicklung noch längst nicht am Zenit, wir haben noch große Erwartungen an ihn, und ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren viel Freude mit ihm haben werden."

Der Mailier kommt in der laufenden Saison auf zehn Bundesliga-Einsätze, in den letzten vier Partien spielte er gleich zwei Mal über 90 Minuten.