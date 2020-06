Österreichische Bundesliga heute LIVE: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Nach nur einem Tag Pause ist die Bundesliga wieder zurück und es stehen gleich mehrere wegweisende Partien an. SPOX erklärt Euch, wo die Spiele im TV, Livestream und Liveticker zu sehen sind.

Am Dienstag stehen drei Spiele auf dem Programm, zuerst um 18:30 Uhr empfängt der St. Pölten die Admira und im Parallelspiel WSG Tirol den SV Mattersburg. Im Abendspiel um 20:30 Uhr geht es dann an ein, womöglich, entscheidendes Spiel um Platz eins in der Qualifikationsgruppe zwischen der Wiener Austria und Altach.

Duelle der Qualifikationsgruppe

Bundesliga: TV-Übertragung und Livestream

Pay-TV-Sender Sky überträgt die Duelle am Dienstag. Auf Sky Sport Austria 1 HD steigt die Konferenz der 25. Runde, die Übertragung beginnt um 17:30 Uhr. Auf Sky Sport Austria 2 HD wird St. Pölten vs. Admira augestrahlt, auf Sky Sport Austria 3 HD das Duell zwischen WSG Tirol und Mattersburg.

Um 20:30 Uhr steigt auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport Austria 4 HD das Topspiel des UPO zwischen Austria Wien und Altach.

Im Free-TV werden die Partien hingegen nicht übertragen.

Der ORF zeigt auf ORF1 ab 23:05 Uhr die Highlights der 25. Runde in der Qualifikationsgruppe.

Die Liveticker zur 25. Bundesliga-Runde

Könnt ihr die Partien nicht im TV verfolgen, halten wir euch in unseren Livetickern über die Ergebnisse auf dem Laufenden.

SKN St. Pölten - Admira Wacker: Mögliche Aufstellungen

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Ambichl, Hofbauer, Luxbacher, Schulz - Burke, Schütz

Es fehlen: R. Ljubicic (gesperrt), Pak (Bänderriss im linken Ellbogen)

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu - Pavelic, Kerschbaum, Toth, Kadlec, Lukacevic - Hoffer, Bakis

Es fehlen: Pusch (Sprunggelenksverletzung), Vorsager (Rückenprobleme), Scherzer (Gehirnerschütterung), Starkl (nach Kreuzbandriss)

WSG Tirol - SV Mattersburg: Mögliche Aufstellungen

Tirol: Oswald - F. Koch, Soares, Gugganig, Adjei - Rieder, Petsos, Svoboda, Walch - Yeboah, Dedic

Es fehlen: Trainer Silberberger (Beinverletzung nach Motorradunfall), Maierhofer (gesperrt), Pranter (Muskelverletzung in der Wade), Grgic (nach Blinddarm-OP), Cabrera (Wadenprobleme)

Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Salomon, Hart, Erhardt, Lercher - Gruber, Pusic, Kuen

Es fehlt: niemand

