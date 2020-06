LASK nach Pleite gegen Salzburg: "Habe keine Mannschaft gesehen, die besser war als wir"

Red Bull Salzburgs siebenter Meistertitel in Folge nimmt nach dem 3:1-Heimsieg gegen den LASK konkrete Formen an. "Wir ziehen das jetzt durch", kündigte Zlatko Junuzovic an. Die Linzer hingegen wollen mit der Brechstange zurück in die Erfolgsspur.

Sowohl Junuzovic als auch sein Trainer Jesse Marsch wollten noch nicht von einem fixierten Titel sprechen. "Die drei Punkte waren extrem wichtig für unsere Reise zum Titel, aber es geht weiter. Wir müssen stark bleiben in unserer Mentalität und weitermarschieren", forderte der US-Amerikaner.

Seine Mannschaft stellte mit 90 erzielten Toren in den ersten 26 Runden einen neuen Rekord auf und holte aus den ersten fünf Pflichtspielen nach der Corona-Pause fünf Siege. "Die Jungs haben die Corona-Zeit sehr gut genützt, sind noch enger zusammengewachsen und haben extrem an ihrer Fitness gearbeitet", stellte Marsch fest.

Dennoch wussten die Salzburger am Sonntag nicht restlos zu überzeugen. Nach dem Anschlusstor drückte der LASK auf den Ausgleich, zumindest ein Punkt wäre möglich und auch nicht unverdient gewesen, zumal Junuzovic beim Stand von 2:1 die eigene Latte traf. "Da haben wir auch Glück gehabt", gab Marsch zu.

Marsch lobt Szoboszlai: "Fast gleiche Entwicklung wie Haaland"

Umso größer war die Erleichterung über den Erfolg gegen den großen Rivalen in dieser Saison. "Der Sieg war wichtig, weil wir wussten, dass der LASK sehr stark ist. Ich habe großen Respekt für diese Mannschaft und ihren Trainer."

Großen Respekt verspürt Marsch auch für seinen aktuellen Topspieler Dominik Szoboszlai, der gegen den LASK mit einem Tor und zwei Assists glänzte. "Er ist so gut. Er hat fast die gleiche Entwicklung wie Haaland", sagte der Coach über den Ungar. Die nächsten Kostproben seines Könnens kann Szoboszlai in den Duellen mit dem WAC am Mittwoch und Sonntag abliefern.

RB Salzburg gegen LASK: Die Noten © GEPA 1/26 Auch gegen den LASK wahrt RB Salzburg die makellose Siegesserie. Dominik Szoboszlai brillierte dabei einmal mehr. Schließlich begrub jedoch Abwehrkoloss Albert Vallci die letzten Hoffnungen der kämpfenden Linzer. © GEPA 2/26 Cican Stankovic (Note 2): Im ersten Durchgang wenig zu tun, wurde in Halbzeit zwei dafür umso mehr aufgefordert seine Handschuhe dreckig zu machen. Hielt solide – ein Ausflug ging allerdings ins Leere. Konsequenzen gab es keine. © GEPA 3/26 Andreas Ulmer (Note 2-): Der Kapitän führt Salzburg wohl auch heuer zur Meisterschale. Heute kein auffälliger Faktor in der Offensive, dafür umso wichtiger hinten. © GEPA 4/26 Maximilian Wöber (Note 2): Bildete neben Andre Ramalho das Innenverteidigerduo. Vor allem in Halbzeit ließ er keinen Linzer vorbei, wurde mit Laufe des Spiels immer unauffälliger. © GEPA 5/26 Andre Ramalho (Note 2-): Hob das Abseits beim Anschlusstreffer des LASK auf. Dennoch hielt er die Defensive zusammen, trotz wackeliger Situation beim Stand von 2:1. © GEPA 6/26 Albert Vallci (Note 1-): Verlor Raguz beim Gegentreffer aus den Augen und machte dabei keine gute Figur. Ansonsten eine solide Vorstellung des Rechtsverteidigers. Machte in Minute 81 per Kopfball den erlösenden dritten Treffer. © GEPA 7/26 Mohamed Camara (Note 3+): Laufstark und quirlig, blieb seiner Aufgabe im Zentrum treu. Spielte viele Pässe und trug wesentlich zur Mannschaftsleistung bei. © GEPA 8/26 Zlatko Junuzovic (Note 2): Souveräne Performance des Routiniers, gewann viele Bälle und spielte in der Offensive mit. Hatte Glück bei einem abgefälschten Schuss nicht für den 2:2-Ausgleich gesorgt zu haben – er traf „nur“ die Latte. © GEPA 9/26 Enock Mwepu (Note 1-): Legte den Führungstreffer von Szoboszlai mit einem schönen Pass mustergültig auf. Gewann zudem seine Zweikämpfe, in Halbzeit zwei etwas zurückhaltender. Kam in Minute 86. beinahe zu einem Tor, scheiterte aber an Schlager. © GEPA 10/26 Dominik Szoboszlai (Note 1+): Glänzte einmal mehr im Salzburger Offensiv-Spiel. Traf frech zum 1:0 und bereitete die anderen beiden Treffer vor. Nicht umsonst europaweit heiß begehrt. Kurz vor Ende für Okafor ausgewechselt. © GEPA 11/26 Hee-chan Hwang (Note 2+): Sehr bemüht, arbeitete in beide Richtung sehr viel. Vor allem durch sein intelligentes Pressing äußerst auffällig. Musste in der Drangphase des LASK raus. © GEPA 12/26 Patson Daka (Note 1-): Der Mann aus Sambia zeigte einmal mehr seine Klasse und bescherte den Salzburgern den zweiten Treffer am heutigen Tag. Daka hält nun bei 23 Liga-Treffern – nur Weissman hat mehr (25). © GEPA 13/26 Karim Adeyemi (3+): Wurde in der wohl gefährlichsten Phase der Linzer eingewechselt und erwies sich als Glücksbringer – zehn Minuten später kam Salzburg zum dritten Treffer. Sorgte mit seiner Wendigkeit für neuen Schwung im Konterspiel. © GEPA 14/26 Ohne Bewertung: Masaya Okugawa, Patrick Farkas, Jerome Onguene, Noach Okafor © GEPA 15/26 Alexander Schlager (Note 3-): Nahm zu viel Risiko und segelte beim ersten Tor weit vorbei. Parierte danach stark, wie etwa gegen Hwang oder Daka. Summa sumarum: Durchschnittliche Partie des Schlussmanns. © GEPA 16/26 Petar Filipovic (Note 4-): Erwischte keinen guten Tag. Wirkte defensiv wackelig, war bei zwei Gegentreffern mitbeteiligt. Hatte zudem öfters Abstimmungsprobleme im Passspiel. 17/26 Gernot Trauner (Note 3): Hatte anfangs mit einem bockstarken Hwang schön zu tun, stabilisierte sich dann aber mit der Zeit. Zudem mit gutem Aufbauspiel und starker Passquote. © GEPA 18/26 Simon Wiesinger (Note 3-): Spielte immer wieder schöne Bälle auf Balic, dennoch in der ersten Hälfte defensiv ebenso wie seine Kollegen anfällig. Besserte sich danach etwas. © GEPA 19/26 Rene Renner (Note 4): Blieb auf seiner linken Außenbahn äußerst blass und fand gegen Defensivexperten Albert Vallci jedoch wenig Meter. Alles andere als ein glanzvoller Auftritt. © GEPA 20/26 Peter Michorl (Note 3-): In der ersten Hälfte noch etwas abwesend, drehte LASKs Mittelfeldmotor in der zweiten Hälfte und prüfte Stankovic mit einem großartigen Distanzschuss in der 72. Minute. © GEPA 21/26 James Holland (Note 4-): Kreierte zwei Chancen, allerdings verbuchte er auch eine katastrophale Passquote - lediglich 46,9% seiner Bälle kamen bei den Mitspielern an. Da ist man besseres gewohnt vom Mittelfeldmotor. © GEPA 22/26 Reinhold Ranftl (Note 3): Hatte den Ausgleich beinahe am Fuß, doch sein Volley in der 64. Minute wurde von Junuzovic an die Latte gewehrt. Vorne erfolgreicher als sein Gegenüber Renner. © GEPA 23/26 Husein Balic (Note 4): Blieb während der gesamten Partie sehr unauffällig. 23 gespielte Pässe und ein Torschuss unterstreichen seine Leistung. © GEPA 24/26 Marko Raguz (Note 2-): War von Anfang an präsent und agierte als nervige Brechstange gegen Salzburgs Innenverteidigung. In seinen Aktionen stets bemüht, belohnte sich der Stürmer mit dem 2:1-Anschlusstreffer. © GEPA 25/26 Samuel Tetteh (Note 4-): Der Dribbler aus Ghana bliebt größtenteils blass. Gegen Ramalho und Co. gab es kein Vorbeikommen. Wurde in Minute 58 ausgewechselt. © GEPA 26/26 Ohne Bewertung: Klauss, Reiter, Andrade, Schnegg, Haudum

LASK setzt auf "noch mehr Wut"

Auf den LASK wartet ein Doppel gegen Sturm Graz - dann soll es endlich mit dem ersten Sieg in der Meistergruppe klappen. "Das Einzige, was uns noch fehlt, sind die Ergebnisse", meinte Trainer Valerien Ismael.

Obwohl die Bilanz des LASK nach der Corona-Pause bei drei Niederlagen und einem Unentschieden steht, hält der Franzose weiterhin große Stücke auf seine Truppe. "Ich habe in den bisherigen vier Runden keine Mannschaft gesehen, die besser war als wir." Die Misserfolgsserie sei vor allem auf Pech zurückzuführen. "Jetzt ist es wichtig, den Kopf hochzuhalten. Es fehlt im Moment einfach das Glück, das müssen wir erzwingen", erklärte Ismael.

Dennoch übte der 44-Jährige auch Kritik, vor allem wegen der beiden Gegentore in den ersten elf Minuten. "Wir haben die Anfangsphase verpennt. Das ist umso ärgerlicher, weil wir darauf eingestellt waren, dass Salzburg wie die Feuerwehr startet."

Nun gelte es, gegen Sturm eine passende Reaktion zu zeigen, um das Ziel Europacup-Teilnahme noch zu erreichen. "Am Mittwoch geht es weiter, mit noch mehr Überzeugung, mit noch mehr Wut, mit noch mehr Entschlossenheit", meinte Ismael. Der LASK liegt derzeit an der vierten Stelle, einen Punkt hinter dem Dritten WAC und sieben Zähler hinter dem Zweiten Rapid.

Salzburg führt in der Bundesliga: Tabelle der Meistergruppe