FC Wacker Innsbruck verlängert mit Elvin Ibrisimovic

Der FC Wacker Innsbruck verlängert mit Sturmtalent Elvin Ibrisimovic bis 2021, das gab der Verein in einer Presseaussendung bekannt.

Der Tiroler Traditionsklub hat mit U20-Nationalteamspieler Elvin Ibrisimovic verlängert. "Elvin hat in den letzten beiden Jahren in der zweiten Liga bewiesen, dass er Tore machen kann. Torzt geringer Einsatzminuten kann er eine gute Torquote vorweisen - wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison mit mehr Spielzeit noch besser performen kann. Er ist noch jung, soll sich weiterentwickeln und bei uns den nächsten Schritt machen."

Ibrisimovic wechselte im Sommer 2018/19 vom FC Hard mit 15 Regionalligatoren im Gepäck zur zweiten Mannschaft des FC Wacker Innsbruck. In dieser Saison kam er zu 17 Partien und traf dabei fünfmal.

"Ich bin in Innsbruck sehr glücklich, die Mannschaft ist top und die geografische Nähe zu meiner Heimat macht es mir möglich meine Familie oft zu besuchen. Daher freue ich mich sehr meinen Vertrag verlängert zu haben. Sportlich hat der Verein einen klaren Plan, bei dem ich in der kommenden Saison ein wichtiger Faktor sein möchte, um diesen zu realisieren", so Ibrisimovic.