Ex-Austria-Kicker Srdjan Spiridonovic wechselt zu Roter Stern Belgrad

Der ehemalige Austria-Wien- und Admira-Offensivspieler Srdjan Spiridonovic heuert bei Roter Stern Belgrad an und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Die Ablösesumme soll rund 250.000 Euro betragen. Das vermeldete der Klub am Mittwoch.

Der 26-Jährige kickte zuvor bei Pogon Stettin in der höchsten polnischen Spielklasse und sammelte in der laufenden Saison neun Scorerpunkte in 23 Partien. Zuvor kickte der Flügelspieler bei Panionios in Griechenland. Der Wiener schnürte zudem für Österreichs U21-Nationalmannschaft, sowie Austria Wien und Admira die Schuhe.

Der serbische Meister kann satte 14 Punkte Vorsprung auf Verfolger Partizan vorweisen. Gecoacht wird der Traditionsklub von Inter-Legende Dejan Stanković.

