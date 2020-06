Ersatz für Odsonne Edouard: Celtic Glasgow an WAC-Stürmer Shon Weissman dran

WAC-Stürmer Shon Weissman führt mit 22 Toren die Torschützenliste der österreichischen Bundesliga an. Damit spielte sich der Israeli in den Notizblock von Celtic Glasgow. Das berichtet der Daily Telegraph.

Damit wollen sich die Schotten bereits für einen prominenten Abgang rüsten. Top-Stürmer Odsonne Edouard spielte sich mit 46 Scorerpunkten in 45 Partien ins Visier von zahlreichen Premier-League-Klubs, darunter dem FC Arsenal.

Der 22-jährige Franzose wechselte im Sommer 2018 von PSG zu Celtic und steht nun vor dem nächsten Karriereschritt.

Glaubt man dem Daily Telegraph, könnte Weissman den französischen U21-Stürmer ersetzen. Demnach sei Weissman für Celtic "eine Priorität", sollte ein neuer Mittelstürmer benötigt werden.

Weissman wechselte Berater-Agentur

Weissman erzielte in 21 Bundesliga-Partien satte 22 Tore und traf in der Europa League auch gegen prominente Gegner wie Borussia Mönchengladbach und AS Rom. In drei ÖFB-Cup-Spielen netzte der 24-Jährige fünfmal.

Sein Vertrag in Wolfsberg endet im Sommer 2021. Im Sommer hätten die Kärntner die Gelegenheit, eine nennenswerte Ablösesumme zu kassieren. Zuletzt wechselte Weissman seine Berater-Agentur - nun wird der Israeli von "Stellar Football LTD" vertreten.

Die Engländer haben auch Top-Kicker wie Saul Niguez (Atletico Madrid), Mason Mount (FC Chelsea), Gareth Bale (Real Madrid), Kieran Tierney (FC Arsenal) oder Wojciech Szczesny (Juventus) unter Vertrag.

Shon Weissman: Leistungsdaten 19/20