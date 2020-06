Bundesliga heute live: WAC vs. Red Bull Salzburg im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am heutigen Mittwoch trifft der WAC auf Serienmeister Red Bull Salzburg. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV, via Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Provokant gesagt könnte man das Motto bei Red Bull Salzburg für die restliche Saison als "Schaulaufen" betiteln. Der Meistertitel ist den Bullen kaum noch zu nehmen, dennoch werden sie es dem WAC nicht einfach machen, der Punkte im Kampf um Platz drei dringend benötigt. Die Niederlage gegen Rapid im direkten Duell war ein herber Rückschlag.

Damit liegt Platz zwei bereits sechs Punkte weg, auf der anderen Seite hat man aber auch nur einen Vorsprung auf den LASK. Dessen Urteil zudem noch nicht fixiert ist, weshalb der WAC eine Punktepolster durchaus gut gebrauchen könnte.

Meistergruppe: Der 27. Spieltag

Wolfsberger AC - Red Bull Salzburg im TV und Livestream

Die Partie ist ausschließlich im Pay-TV bei Sky zu sehen. Dort läuft sie ab 17:30 Uhr in der Konferenz mit Hartberg - Rapid auf Sky Sport Austria 1, oder aber im Einzelspiel auf Sky Sport 13.

Wer nur via Stream zuschauen kann, der kann via Sky Go im kostenpflichtigen Livestream dabei sein. Ab circa 23:00 Uhr laufen die Highlights aller Spiele im ORF.

Bundesliga live: WAC vs. Salzburg im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS.

WAC gegen RBS: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Gollner, Schmitz - Leitgeb, Jojic, Schmid, Liendl - Dieng, Weissman

Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer - Camara, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai - Hwang, Daka

