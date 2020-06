Bundesliga heute live: WAC - LASK im TV, Livestream & Liveticker sehen

Das Bundesliga-Comeback ist geglückt. Nun geht es Schlag auf Schlag: Am Sonntag um 17:00 Uhr treffen in der Meistergruppe die beiden Europacup-Helden WAC und LASK aufeinander. SPOX zeigt, wie man das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Blickt man auf die vergangenen Duelle, befindet sich der LASK in der Favoritenrolle. In den letzten zehn Duellen konnte der WAC die Oberösterreicher nur zweimal besiegen - zuletzt am 31. August des Vorjahres.

Beim Restart zeigte sich der LASK aber noch nicht in Hochform und musste gegen den TSV Hartberg eine empfindliche 1:2-Heimniederlage einstecken. Der WAC siegte hingegen beim SK Sturm mit 2:1 und übernahm damit den zweiten Tabellenplatz.

Meistergruppe: Der 24. Spieltag

Bundesliga live: WAC gegen LASK im TV und Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf dem Bezahlsender Sky zu sehen sein. Dort beginnt die Einzelspiel-Übertragung auf dem Kanal Sky Sport Austria 2 um 16:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 könnt ihr die Konferenz mit den Parallelspielen sehen.

Der ORF überträgt am Vortag im Free-TV das Duell zwischen dem SCR Altach und WSG Tirol - am Sonntag ist keine Partie im Free-TV zu sehen.

WAC vs. LASK im Liveticker

Alternativ kann man das Spiel auch auf unserem LIVETICKER verfolgen.

Die Tabelle der Meistergruppe