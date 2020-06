Bundesliga heute live: TSV Hartberg vs. SK Rapid Wien im TV, Livestream & Liveticker sehen

Rapid und Hartberg sind für ihre jeweiligen Ansprüche gut in die wiedereröffnete Bundesliga gestartet. Beide Teams befinden sich mitten im Kampf um die europäischen Plätze. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV, via Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Der SK Rapid ist mittlerweile Salzburger-Verfolger Nummer eins, auch wenn man bereits sieben Punkte Rückstand vorweisen muss. Doch durch äußere Umstände (z.B. LASK-Punktabzug) und zuletzt auch glücklichen Ergebnissen (nicht aberkannter Siegtreffer gegen WAC) konnte sich das Team von Dietmar Kühbauer auf Rang zwei etablieren. Der Sechs-Punkte-Polster auf den Dritten WAC soll gegen Hartberg idealerweise ausgebaut werden.

Der TSV selbst verteidigt Platz fünf - der für das Playoff gegen den Sieger der Qualifikationsgruppe berechtigt - hartnäckig gegen den SK Sturm, gegen die man im direkten Duell aber eine bittere 2:1-Niederlage nach Führung hinnehmen musste. Dementsprechend sollen gegen die Hütteldorfer Punkte her, denn die Grazer sitzen mit einem Punkt Rückstand bereits im Nacken.

Meistergruppe: Der 27. Spieltag

TSV Hartberg - SK Rapid Wien im TV und Livestream

Die Partie ist ausschließlich im Pay-TV bei Sky zu sehen. Dort läuft sie ab 17:30 Uhr in der Konferenz mit WAC - Salzburg auf Sky Sport Austria 1, oder aber im Einzelspiel auf Sky Sport 12.

Wer nur via Stream zuschauen kann, der kann via Sky Go im kostenpflichtigen Livestream dabei sein. Ab circa 23:00 Uhr laufen die Highlights aller Spiele im ORF.

Bundesliga live: Hartberg vs. Rapid im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS.

© GEPA

TSV gegen SCR: Mögliche Aufstellungen

Hartberg: Swete - Rotter, Luckeneder, Klem - LIenhart, Kainz, Nimaga, Amadou - Rep - Tadic, Dossou

Rapid: Knoflach - Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann - Ljubicic, Schwab, Petrovic - Arase, Knasmüllner - Fountas

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe