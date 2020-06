Bundesliga heute live: TSV Hartberg vs. Red Bull Salzburg im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Sonntag um 17 Uhr trifft in der Meistergruppe Underdog TSV Hartberg auf den Titelverteidiger Red Bull Salzburg. SPOX zeigt, wie man die Partie in TV, Livestream als auch Liveticker verfolgen kann.

TSV Hartberg hat mit einem Nicht-Abstieg bereits ihr Saisonziel erreicht, während Red Bull Salzburg den Titel freilich verteidigen will. Die Oststeirer um Trainer Markus Schopp können daher befreit aufspielen und zeigten nicht nur in der letzten Runde gegen den LASK, dass mit ihnen in der Meistergruppe zu rechnen ist.

Erst im letzten Aufeinandertreffen überraschten die Hartberger mit einer langen 2:1-Führung ehe Patson Daka mit dem späten Ausgleichstreffer noch einen Punkt für die Salzburger rettete.

Meistergruppe: Der 24. Spieltag

RB Salzburg vs. TSV Hartberg im TV & Livestream

Das Spiel wird ausschließlich auf dem Bezahlsender Sky übertragen. Auf dem Kanal Sky Sport Austria 3 wird die Partie ab 16:00 Uhr gezeigt, alternativ auch in der Konferenzschaltung auf Sky Sport Austria 1.

Salzburg - Hartberg im Liveticker

Außerdem kann man das Spiel auch ohne bewegte Bilder auf unserem LIVETICKER verfolgen.

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Onguene, Ramalho, Vallci - Szoboszlai, Ashimeru, Junuzovic - Hwang, Daka, Berisha

Hartberg: Swete - Rotter, Huber, Luckeneder - Klem Ried, Kainz, Cancola, Heil - Rep, Tadic

Die Tabelle der Meistergruppe