Bundesliga heute live: SKN St. Pölten gegen Austria Wien im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am vergangenen Dienstag kehrte die österreichische Bundesliga zurück. Am zweiten Spieltag nach dem Restart empfängt der SKN St. Pölten am Samstag um 17:00 Uhr die Wiener Austria. SPOX zeigt, wie man das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Viel besser hätte das Bundesliga-Comeback für den SKN St. Pölten und die Wiener Austria kaum laufen können. Die Niederösterreicher schnupften WSG Tirol auswärts mit 5:0, die Veilchen erkämpften sich zuhause gegen die Admira einen 1:0-Sieg.

Qualifikationsgruppe: Der 24. Spieltag

Bundesliga live: SKN St. Pölten - Austria Wien im TV und Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf dem Bezahlsender Sky zu sehen sein. Dort beginnt die Einzelspiel-Übertragung auf dem Kanal Sky Sport Austria 3 um 16:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 könnt ihr die Konferenz mit den Parallelspielen sehen.

Der ORF überträgt im Free-TV das Duell zwischen dem SCR Altach und WSG Tirol.

SKN St. Pölten - FAK im Liveticker

Alternativ kann man das Spiel auch auf unserem LIVETICKER verfolgen.

© GEPA

Die Tabelle der Qualifikationsgruppe