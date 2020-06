Bundesliga heute live: SK Sturm Graz vs. LASK im TV, Livestream & Liveticker sehen

Nach dem 4:0-Kantersieg von LASK gegen Hartberg, treffen die beiden Teams im sonntäglichen Abendspiel abermals aufeinander. Bei SPOX erfährt ihr, wo man die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

0:4 gegen Rapid, 1:5 gegen Salzburg und zuletzt ein karges 0:4 gegen LASK - Sturm Graz kommt in der Meistergruppe nicht vom Tritt. Auch der 2:1-Erfolg gegen TSV Hartberg können nicht über das Formtief der Grazer hinwegtäuschen. Im Vergleich zum "Hinspiel" müssen die Blackies laut ihrem Vertretungs-Chefcoach Nikon El Maestro aber "ziemlich alles" anders machen. Zudem konnte Sturm in dieser Saison noch kein einziges Duell gegen LASK für sich entscheiden.

Die Linzer wollen hingegen ihre Aufholjagd weiter fortsetzen und den Anschluss an die Top-3 nicht verpassen. "Wir wollen nachlegen", bekundete Ismael am Freitag in einer Club-Aussendung. "Es wird darum gehen, konzentriert und willig in dieses Spiel reinzugehen und den Fokus wieder auf das Ergebnis zu legen."

Meistergruppe: Der 28. Spieltag

Sturm Graz - LASK im TV & Livestream

Die Rechte zur Übertragung der österreichischen Bundesliga liegen beim Bezahlsender Sky. Dort kann auf dem Kanal die Partie mit Vorberichterstattung ab 19:00 Uhr gesehen werden.

Bundesliga live: Sturm vs. LASK im Liveticker

Für jene, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zu sehen, könne die Partie auch auf unserem umfassenden LIVETICKER verfolgen.

Sturm gegen LASK: Mögliche Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Avlonitis, Ljubic - Hierländer, Ch. Leitgeb, Dominguez, Kiteishvili, Trummer - Despodow, Friesenbichler

Es fehlt: Sakic (gesperrt), Geyrhofer (muskuläre Probleme)

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Raguz, Balic

Es fehlen: Wostry (Adduktoren), Goiginger, Potzmann (beide nach Kreuzbandriss)

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe