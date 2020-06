Bundesliga heute live: SK Rapid Wien vs. Red Bull Salzburg im Free-TV, Livetream & Liveticker

Wenn man so will, steigt heute zwischen Rapid und Red Bull Salzburg das Duell um die Meisterschaft, immerhin sind die Hütteldorfer der härteste Konkurrent der Bullen. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zwar konnte der SK Rapid Serienmeister Red Bull Salzburg öfter die Stirn bieten, in den letzten zehn Duellen reichte es aber nur für einen Punktegewinn - ein 2:0-Erfolg im Februar letzten Jahres. Die aktuelle Verletzungsmisere macht die Aufgabe nicht einfacher, doch soll die Chance auf den Meistertitel hochgehalten werden, braucht es zweifellos einen Sieg.

Umgekehrt geht es für das Team von Jesse Marsch darum, die Weichen endgültig auf Titelverteidigung zu stellen. Bei einem Sieg hätten die Bullen neun Punkte Vorsprung bei noch drei verbleibenden Runden. Die Hürde Rapid muss aber erst genommen werden, denn bis auf die 0:1-Niederlage gegen Hartberg war Dietmar Kühbauers Team gut unterwegs.

Meistergruppe: Der 29. Spieltag

SK Rapid Wien - Red Bull Salzburg im Free-TV und Livestream

Bundesliga im Free-TV heißt es beim Kracher zwischen Rapid und Salzburg. Der ORF 1 ist ab 20:25 Uhr von der Partie.

Außerdem ist das Spiel bei Sky zu sehen. Dort läuft es im Anschluss an die Konferenz der Frühspiele auf Sky Sport Austria 1.

Wer nur via Stream zuschauen kann, der sollte in der ORF TVthek oder kostenpflichtigen bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Rapid vs. Salzburg im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS.

SCR gegen RBS: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Knoflach - Ullmann, Hofmann, Ljubicic, Stojkovic - Grahovac, Schwab, Petrovic - Knasmüllner, Schick - Kitagawa

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Vallci - Mwepu, Junuzovic - Szoboszlai, Okafor - Hwang, Daka

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe