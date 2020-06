Bundesliga heute live: FK Austria Wien - WSG Tirol im TV, Livestream & Liveticker

Die Austria befindet sich in einer Krise, kämpft dank schlechtem Restart um den ersten Platz im Playoff. Nun wartet ausgerechnet Angstgegner WSG Tirol, die den Veilchen bereits mehrmals herbe Klatschen bescherten. SPOX zeigt, wie man das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Trotz des eigentlich groben Qualitätsunterschiedes - die Wiener stellen Ansprüche auf die Top-6 der Liga, die Tiroler kämpfen gegen den Abstieg - stehen die positiven Vorzeichen eindeutig auf der Seite der Wattener. Alle bisherigen drei Saisonduelle gingen an die Tiroler.

Den Anfang machte das 3:1 aus Tiroler Sicht an Spieltag eins, welches einen von erst fünf Siegen in dieser Bundesliga-Saison markiert. Ein Weiterer war das 3:2 Ende Oktober, die bitterste Niederlage aus Sicht der Austria war aber zweifelsohne die 2:5-Klatsche im Pokal, welche ein jähes Ende der Titel-Träume darstellte. Nun treffen beide mit stark nach unten zeigenden Formkurven aufeinander und vor allem in Wien-Favoriten hat man einiges zu verlieren.

Qualifikationsgruppe: Der 27. Spieltag

Die Begegnungen vom heutigen Dienstag im Überblick:

Bundesliga live: Austria Wien - WSG Tirol im TV und Livestream

Nachdem am Wochenende der ORF im unteren Playoff einmal zuschlug, sind die Rechte für die heutige Partien exklusiv bei Sky. Dort wird das Spiel direkt im Anschluss an die Konferenz der Frühspiele auf Sky Sport Austria 1 zu sehen sein.

Online ist die Partie via Sky Go im Stream zu verfolgen. Die Highlights aller Spiele folgen im Anschluss ab circa 23.00 Uhr auf ORF 1.

WSG - FAK im Liveticker

Wie bei jeder Bundesliga-Partie steht euch natürlich aus diesmal der LIVETICKER zur Verfügung. Schaut vorbei!

WSG Tirol - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Zwierschitz - A. Grünwald, Jeggo - Sax, Fitz, Sarkaria - Monschein

Es fehlen: Demaku (Schulterverletzung), Poulsen (nach Muskelfaserriss), Lucic (nach Knie-OP), Schoissengeyr (im Aufbautraining)

WSG: Oswald - Koch, Hager, Gugganig, Buchacher - Petsos, Svoboda, Kovacec - Yeboah, Maierhofer, Dedic

Es fehlen: Soares (Hüfte), Grgic (nach Blinddarm-OP), Walch (Muskelfaserriss in Wade), Pranter, Cabrera (beide Muskelverletzung in Wade)

Die Tabelle der Qualifikationsgruppe