Bundesliga heute live: FK Austria Wien gegen SCR Altach im TV, Livestream & Liveticker sehen

Es geht weiterhin Schlag auf Schlag in der Bundesliga. Am heutigen Dienstag geht es ins Spitzenspiel der Qualifkationsgruppe, wenn Austria Wien den härtesten Konkurrenten Altach in der Generali-Arena empfängt. SPOX zeigt, wie man das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Die Wiener Austria hat die Chance auf den Europa-League-Platz weiterhin fest im Blick, allerdings wartet heute die wohl vorerst größte Hürde auf dem Weg dahin, nämlich Altach. Die Vorarlberger können als zweite Kraft in der Qualifikationsgruppe bezeichnet werden und wollen die Chance nutzen, um den Wienern das Leben noch schwerer zu machen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In den letzten zehn Aufeinandertreffen konnten die Violetten lediglich drei Partien gewinnen, bei zwei Remis, stehen ganze fünf Niederlagen zu Buche. Jedoch konnten alle Siege daheim eingefahren werden, es bleibt also spannend.

Qualifikationsgruppe: Der 25. Spieltag

Bundesliga live: Austria Wien - Altach im TV und Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf dem Bezahlsender Sky zu sehen sein. Dort beginnt die Einzelspiel-Übertragung auf dem Kanal Sky Sport Austria 1 um 20:00 Uhr, direkt im Anschluss an die Konferenz der Frühspiele.

FAK - Altach im Liveticker

Alternativ kann man das Spiel auch auf unserem LIVETICKER verfolgen.

Was wäre, wenn...: Wie die Wiener Austria heute aussehen könnte © getty 1/13 Blickt man auf die internationale Fußball-Landschaft, findet man zahlreiche Klasse-Kicker mit Austria-Vergangenheit. Was wäre, wenn die Top-Kicker in Favoriten geblieben wären? SPOX hat das Gedankenspiel ausgeführt. © getty 2/13 Tor: Daniel Bachmann: Der 25-jährige Wiener kickte in der Akademie der Austria, bis er 2011 zu Stoke City wechselte. Nach einer erfolgreichen Leihe bei Kilmarnock FC in der abgelaufenen Saison ist Bachmann nun Ersatztormann beim FC Watford. © getty 3/13 Rechtsverteidiger: Zwischen 2014 und 2017 schnürte Jens Stryger Larsen seine Fußballschuhe für die Wiener Austria. Heute kickt der Däne für Udinese Calcio und darf sich Serie-A-Stammspieler nennen. © getty 4/13 Innenverteidiger: Mittlerweile ist David Alaba im Abwehrzentrum des FC Bayern gesetzt. Für die Bavaren absolvierte der 27-Jährige bereits 376 Partien. Die Basics lernte Alaba jedoch im Nachwuchs der Veilchen. © getty 5/13 Innenverteidiger: Aleksandar Dragovic absolvierte für die Austria 93 Partien, bevor er für rund eine Million Euro zum FC Basel wechselte. Nach Stationen bei Dynamo Kiew und Leicester City nun bei Bayer Leverkusen. © getty 6/13 Linksverteidiger: Der 34-jährige Andreas Ulmer ist mittlerweile ein Red-Bull-Salzburg-Urgestein. Vor über zehn Jahren absolvierte der ÖFB-Teamspieler jedoch vier Partien für die Profimannschaft der Wiener Austria. © getty 7/13 Zentrales Mittelfeld: Ende des vergangenen Jahres verlängerte Julian Baumgartlinger seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen. Für die Austria absolvierte der Sechser immerhin 82 Spiele, bevor er für eine Million Euro nach Mainz wechselte. © getty 8/13 Zentrales Mittelfeld: Auch Zlatko Junuzovic geigte einst im Mittelfeld der Austria. In 112 Partien für die Wiener traf Junuzovic 25 Mal und bereitete 31 Treffer vor. Heute kickt der 32-Jährige bei Serienmeister Red Bull Salzburg. © getty 9/13 Offensives Mittelfeld: Heute ist Marcel Sabitzer Schlüsselspieler unter Julian Nagelsmann bei RB Leipzig. Doch für ein halbes Jahr schnürte der 26-Jährige seine Kickschuhe in der Austria-Akademie. Zog anschließend zur Admira weiter. © getty 10/13 Linksaußen: Auch Karim Onisiwo hatte ein kurzes Gastspiel in Favoriten. Vor 14 Jahren kickte der Feintechniker im Nachwuchs der Austria. Heute spielt Onisiwo bei Mainz 05 in der deutschen Bundesliga. © getty 11/13 Rechtsaußen: Vom FC Girona zog Larry Kayode zu Shakhtar weiter. Aktuell ist der Offensivmann an Gaziantep FK in die türkische Süper Lig ausgeliehen wo er bei 15 Scorerpunkten nach 22 Spielen hält. © getty 12/13 Mittelstürmer: Ja, ja – auch Marko Arnautovic kickte im Nachwuchs der Wiener. Von der Austria-Jugend wechselte Arnautovic 2003 zur Rapid-Jugend bevor seine große Fußball-Karriere begann. Heute aus dem Nationalteam nicht wegzudenken. © SPOX 13/13 Nicht übel, oder?

FK Austria Wien - SCR Altach: Mögliche Aufstellungen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Martschinko - Ebner, Demaku - Sax, Grünwald, Sarkaria - Monschein

Es fehlen: Poulsen (Muskelverletzung im Oberschenkel), Lucic (nach Knie-OP), Schoissengeyr (im Aufbauprogramm)

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli, Schmiedl, Karic - Oum Gouet, Tartarotti - D. Nussbaumer, Fischer, Schreiner - C. Gebauer

Es fehlt: Zwischenbrugger (gesperrt)

Die Tabelle der Qualifikationsgruppe